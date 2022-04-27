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白百何懷第三胎？ 與兒子逛街「小腹明顯隆起」

娛樂新聞組／綜合報導
白百何（左）與兒子出遊被拍，只見她穿緊身上衣露出微凸肚腩，14歲元寶身高已超過媽媽。（取材自微博）
白百何（左）與兒子出遊被拍，只見她穿緊身上衣露出微凸肚腩，14歲元寶身高已超過媽媽。（取材自微博）

今年38歲的女星白百何驚爆懷第三胎？她和大兒子一起逛街被直擊，小腹明顯隆起像是懷孕，火速掀起網友關注；去年曾瘋傳她已生二胎，被目擊抱著1歲多兒子回家，如今再被拍到大肚，令各界驚呼。

搜狐娛樂報導，白百何日前和大兒子走出小區外，一邊聊天一邊走，感情相當融洽，然而鎂光燈焦點集中在她的肚子，小腹看似微微隆起，引發懷三胎聯想。由於她去年10月被狗仔爆生二胎兒子，也有人推測是產後身材還沒恢復，但網友拿近期女星微博更新的照片稱「看著不像懷孕」。

白百何驚爆懷第三胎。（取材自微博）
白百何驚爆懷第三胎。（取材自微博）

白百何憑電影代表作「失戀33天」、「被偷走的那五年」、「滾蛋吧！腫瘤君」等片走紅，主演的電影總票房累計96.85億人民幣，是中國女星之首。她和前夫陳羽凡之間有生育一個兒子「元寶」陳盛桐，現在14歲大；去年被狗仔爆料生二胎，孩子爸爸是傳聞中復合初戀男友，也是知名導演張思麟，但是傳言從未對外證實，如今再度被拍到大肚，網友疑惑「不知胖了還是懷孕了」、「肚子確實看起來大一點」，還有人驚喊「兒子那麼大了」、「不是剛生完孩子嗎」、「懷孕就恭喜」。

此外，據網易娛樂報導，網友拍到了白百何帶著兒子元寶一起外出的視頻，只見白百何打扮十分低調，她的兒子元寶則穿得十分帥氣，兩人站在路邊好像被沙子迷了眼睛，一直不停地搓揉眼睛。

隨後，白百何和元寶母子兩人準備一起過馬路，從網友拍到的視頻中可以看見，過馬路時元寶主動將手搭在媽媽的肩上，還提醒媽媽來往的車輛，十分貼心。白百何和元寶一路上有說有笑，關係看起來非常親密，14歲的元寶的身高已經超過媽媽了。

白百何 電影 導演

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