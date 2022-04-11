譚卓難得拍喜劇 自稱：為了放鬆一下…

多演悲情角色的譚卓，想藉著拍喜劇讓自己輕鬆一下。(取材自微博)

從電影 「我不是藥神」、電視劇「對手」中可見，譚卓先前飾演的人物，或多或少都帶著悲情色彩。而譚卓這次在電視劇「追愛家族」中則不同，讓人感覺更加放鬆。據譚卓表示，之前參與的作品對自己的身心消耗很大，所以她很想拍個喜劇，讓自己輕鬆一下。

今晚報報導，這些年來，譚卓在影視作品中塑造了不少剛柔並濟的角色，用她自己的話說，「甚至有些灰頭土臉」。

譚卓坦言，這種工作狀態，一度讓她有些身心俱疲。「之前拍了很多痛苦的角色，演的時候一定是非常走心的。因為你如果不把自己放在角色的情境中，是沒有辦法精準反饋的。所以拍完之後自己消耗確實非常大。」而「追愛家族」中肖楠這個角色對於譚卓而言，起到了很好的「治癒」作用。

「在表演過程中，自己就經常會覺得很搞笑，也會被對方影響，每天在片場真的很開心。」譚卓回憶道。

報導說，譚卓坦言，接拍「追愛家族」還有一個關鍵因素：肖楠與自身性格上存在諸多相似之處。「我是個東北女孩，在我們的家庭環境裡，女性都是特別有擔當的。」譚卓表示，在她的成長道路上，媽媽對自己產生了巨大的影響，「我姥姥去世比較早，我媽媽又是家裡的老大，大姐嘛，就一直是照顧人的角色。這對我產生了很大的影響，也讓我更能理解肖楠的性格和選擇。」

郭京飛與譚卓的再度合作，也引發人們關注。劇中，他們的表演非常鬆弛，家長里短的夫妻生活幾乎不需要任何鋪墊。「我和郭京飛合作起來非常舒服，很默契，也更真實自然。」她說。

兩次合作經歷，讓譚卓和郭京飛成了非常好的朋友，平日郭京飛會到譚卓家串門，「我媽媽特別喜歡郭京飛，也很願意他來我們家做客。因為他經常給我們講一些他有意無意的惡作劇，我們聽著就笑得不行，特別好玩。」