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「不老女神」溫碧霞罕見拍雜誌照 穿鏤空裙露香肩

娛樂新聞組／綜合報導
溫碧霞曬照露出白嫩皮膚，網友誇讚她的長相和身材多年未變。（取材自微博）
溫碧霞曬照露出白嫩皮膚，網友誇讚她的長相和身材多年未變。（取材自微博）

女星溫碧霞近日在個人社交平台，分享了一組自己為雜誌拍攝的時尚大片，畫面中的溫碧霞造型感十足，和以往自己的自拍有些許不同。只見她穿著網格鏤空長裙，露出白嫩皮膚，全身的閃片很亮眼。

網易娛樂報導，除了這張造型，還有一張溫碧霞躺在地上，穿著吊帶的紗裙，露出白皙的長腿，腿上沒有一點贅肉，看起來腿很細；尤其是手上兩個大的金環手鏈很搶眼，側躺在地上連眼神都有戲。

溫碧霞近日在社交平台分享一組自己的時尚大片，十分性感。（取材自微博）
溫碧霞近日在社交平台分享一組自己的時尚大片，十分性感。（取材自微博）

在另一張造型中，畫風和前兩張又不一樣。裡面穿著黑色的吊帶，胸前僅一根帶子連接，外套露出一半的香肩。整體造型之中性感又不失運動系，手上一個藍色的包包又給整體的暗色系增添了活力。

看見溫碧霞的大片，網友們議論紛紛。有人說溫碧霞長相和身材多年未變，一直都是人們心中的不老女神，誇讚她的氣質一如當年。

事業十分成功的溫碧霞，家庭生活也很幸福。溫碧霞在2000年與富豪老公結婚，這麼多年來感情一直很穩定。雖然溫碧霞結婚之後一直沒有生孩子，但她和老公兩人收養了一個棄嬰，一家人十分幸福。

聖誕節時，溫碧霞還曬出了自己和孩子的合照。兩人在照片中作勢親吻，顯得很親暱。溫碧霞的兒子臉頰肉感十足，十分可愛，看來被溫碧霞和老公照顧得很好。

除了在家過節日之外，溫碧霞還會和老公帶著孩子一起外出遊玩，一家三口的合照中，每個人都笑得十分甜蜜，摟著兒子的溫碧霞笑容溫柔，感覺身上都散發著母性光輝。現在的溫碧霞較少活躍在螢幕前，但她也會經常在社交平台分享自己的日常生活。

聖誕節 時尚

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