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「御賜小仵作」番外篇變求婚大作戰 景月配修成正果

娛樂新聞組／綜合報導
「景月配」在番外篇終於有情人終成眷屬。(取材自微博)
「景月配」在番外篇終於有情人終成眷屬。(取材自微博)

去年夏天的爆款劇「御賜小仵作」，雖然沒有起用流量小生花旦，卻因為劇本嚴謹，加上蘇曉彤和王子奇這對年輕演員表現出色，竟然成為黑馬，開拍續集已是意料中事，不過該劇到了大結局，蕭瑾瑜一直欠了楚楚一個完美婚禮，而觀眾十分喜歡的景翊和冷月，感情上也留下不少懸念，所以製作組特別拍攝了一個番外篇，讓「景月配」可以有情人終成眷屬。

香港01報導，劇中蕭瑾瑜跟楚楚結婚，原來只是設局捉拿大奸角薛汝成，雖然楚楚最終成為安郡王妃，但只是匆匆用聖旨帶過，而觀眾最喜歡的「景月CP」，更是未交代感情去向。該劇暴紅後，隨即拍攝了番外篇，補回景翊跟冷月求婚一幕，讓故事有個圓滿結局。

番外篇中，先是講到楚楚和蕭瑾瑜、景翊和冷月，分別困在兩間房內，牆上寫著「答案就在屋內」，之後楚楚發現其實牆上的字是蕭瑾瑜留下，目的是幫景翊求婚，當景月二人脫困離開房間，外邊的音樂響起，大堂掛上囍字，景翊說出跟冷月一起所發生的種種，並拿著鮮花向冷月求婚。房內的蕭瑾瑜也取出跟楚楚的訂情信物，表示會跟楚楚補辦婚禮，最終兩對有情人，順利走向幸福的婚姻。

蘇曉彤(右)和王子奇都不是流量明星，卻撐起了「御賜小仵作」整部劇。(取材自微博)
蘇曉彤(右)和王子奇都不是流量明星，卻撐起了「御賜小仵作」整部劇。(取材自微博)

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