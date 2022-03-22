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真有喜了？網友偶遇沈夢辰曬合影 腰圍暴增孕味

娛樂新聞組／綜合報導
沈夢辰（左）與杜海濤（右）上月官宣結婚。（取材自微博）
沈夢辰（左）與杜海濤（右）上月官宣結婚。（取材自微博）

自從沈夢辰和杜海濤上月高調官宣婚訊，網友就猜測兩人領證究竟是水到渠成還是另有原因；近日有網友偶遇沈夢辰，曬出合照分享，但網友焦點都集中於沈夢辰的身材，紛紛表示沈夢辰「孕」味十足。

網易報導指出，照片中，沈夢辰幾乎是素顏出鏡，雖然臉色偏暗，但顏值依舊不掉線，不過，網友們的焦點卻集中於沈夢辰的身材；原本身材纖細的她穿著深色、略微貼身的牛仔褲，腰圍顯得粗壯，以往小蠻腰更是全身亮點，如今的她彷彿腫了一圈。根據這種變化，網友們推測沈夢辰已經有喜。

據報導，沈夢辰的近期曬照穿搭也發生很大變化，以往都是緊身顯形的搭配，現在偏愛不貼身的休閒造型，比如肥大版的T恤配寬鬆長褲，都是顯瘦不顯肚的最佳搭配。

其實，早在沈夢辰官宣領證之後，就有一些網友盲猜兩人或許是雙喜臨門，但雙方並未對此有任何回應。

外型甜美的沈夢辰自選美比賽出身，除了轉型演員，近期多往綜藝圈發展，在「女兒們的戀愛」、「中餐廳」中都有亮眼表現，也在「乘風破浪的姐姐」第一季展現魅力；沈夢辰與「快樂大本營」男星杜海濤交往多年，在2019年時被目擊在西班牙巴塞隆納拍攝婚紗照，時隔3年終於官宣結婚。

沈夢辰偶遇網友合照，身材被指有「孕」味。（取材自微博）
沈夢辰偶遇網友合照，身材被指有「孕」味。（取材自微博）

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