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「宇宙偌大，無你何用」 陳建斌發文曬合照慶結婚16年

娛樂新聞組／綜合報導
陳建斌曬夫妻緊摟合照，慶祝兩人結婚16周年。（取材自微博）
陳建斌曬夫妻緊摟合照，慶祝兩人結婚16周年。（取材自微博）

2月22日14點22分，中國知名藝人陳建斌在社交平台發文表白蔣勤勤，高調曬出夫妻合照，並發文「宇宙偌大，無你何用」慶祝結婚16周年，好感情羨煞旁人。

「宇宙偌大，無你何用」，言下之意便是這個世界有蔣勤勤，才變得更加美好；貓眼娛樂報導，兩人的合照中，蔣勤勤穿著白色襯衫，陳建斌緊緊摟老婆的細腰，背影看上去格外甜蜜溫馨。

網友們看到這條動態後，紛紛留言祝福他們幸福長久；據報導，還有人發現陳建斌特意卡點慶祝結婚16周年，細節之處儀式感滿滿，可見他平日裡也很寵愛蔣勤勤，才會記得這些紀念日。

蔣勤勤與陳建斌因拍攝「喬家大院」因戲相識，2006年結婚，直到2014年補辦婚禮，當時陳建斌送蔣勤勤2.22克拉鑽戒，高調放閃。

蔣勤勤嫁大五歲陳建斌後被寵上天，每次出鏡狀態都非常好。2018年蔣勤勤高齡產二胎，老公全程陪伴，男方滿臉都是擔憂，眉眼間都藏著愛意，還好最後母子平安。

今年蔣勤勤陳建斌合體上川渝春晚，兩人在現場牽手、甜蜜對視，大秀恩愛；結婚這麼多年，還能如此恩愛，確實很讓人羨慕。

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