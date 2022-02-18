張子楓戀焉栩嘉？ 網崩潰：妹妹快逃

張子楓(圖)與焉栩嘉疑似傳出戀情。（取材自微博）

20歲的「國民妹妹」張子楓傳出與男團「X玖少年團」、「R1SE」20歲成員焉栩嘉戀愛ing，網友崩潰直喊：妹妹快逃！

噓！星聞報導，狗仔日前拍到焉栩嘉情人節時和一名神祕女孩約會，網友從女孩穿著、手機 殼推斷女孩就是張子楓，兩人為北京 電影學院同班同學，緋聞 傳出至今兩人皆未對此有所回應。

焉栩嘉2020年曾爆出劈腿風波，被前女友「小盒」控訴冷暴力，且與前前女友交往時就與「小盒」曖昧，不過焉栩嘉否認劈腿，表示「在一起時一心一意，沒有兩人以外的存在」，不過仍為「不足夠成熟面對愛情」這方面說抱歉。而張子楓出道以來形象與演技受到肯定，是頗有人氣的新生代女演員之一。

如今張子楓與焉栩嘉傳出戀情，網友崩潰，有人表並不在意妹妹談戀愛，糾結的是戀愛對像實在不OK，希望妹妹「眼睛擦亮一點」，也有人盼著張子楓方趕快出面否認緋聞，希望戀情不是真的。

另據ETtoday報導，狗仔在不久前剛發過一次跟拍焉栩嘉的影片，然而裡面沒有什麼衝擊畫面，只有他單獨出門買飲料、中途拿手機拍雪景的場面，相當單純。當時焉栩嘉經紀人還轉發影片吐槽狗仔：「別跟了別跟了，一周幾次了，啥也拍不到。」15日疑似因發現狗仔身影，又反過來拍對方的車並發文：「大過節的衝KPI也不容易，都說了拍不到啥，換個人吧。」

誰料，這些文才剛發出去一兩天，同一位狗仔就爆出焉栩嘉帶女生回家的影片。據爆料內容，焉栩嘉在14日晚上接送一位短髮女生到自己家，兩人穿著同款外套，女生走在前面先開門，看起來已不是第一次來。她一直到隔天才從大樓離開，似乎整個晚上都在焉栩嘉家裡度過。