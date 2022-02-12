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「大話西遊之緣起」抄襲經典 吳孟達遺作惹議

娛樂新聞組╱綜合報導
「大話西遊之緣起」被指抄襲經典，引起影迷不滿。(取材自豆瓣電影)
「大話西遊之緣起」被指抄襲經典，引起影迷不滿。(取材自豆瓣電影)

港星吳孟達遺作「大話西遊之緣起」近日在串流平台上架，這部片獲官方授權，改編自「大話西遊之大聖娶親」的內地網路電影，沒想到連某些經典場面都抄到一模一樣，引起大量影迷不滿。

香港01報導，「大話西遊之緣起」劇情集中於紫霞仙子與至尊寶的愛情故事，時間設定在大鬧天宮的500年前，佛祖座前的燈芯紫霞即將燃盡，只有找到點燈人拔出寶劍方能化解。紫霞借助月光寶盒看到點燈人是500年後大鬧天宮的齊天大聖，但今世他只是一位名叫至尊寶的普通人，並準備繼承父親的麵館。

報導稱，吳孟達相隔20多年再次演出「大話西遊」，不過今次並非飾演豬八戒，而是變成至尊寶的父親；飾演至尊寶的吳昊宸像個路人甲，當然跟周星馳不能比，反而新版紫霞仙子有驚喜，由現年28歲的馬心瑞飾演，雖然不像朱茵般嬌小玲瓏、靈氣十足，身高172cm的馬心瑞走氣質美女路線，為這部片增添不少可觀性。

片方聲稱花費一年時間打造劇本，務求能夠「重塑經典、以創意和內容贏得市場認可」，不過戲中某些場面倒模舊版，連服裝與道具都跟到足，不禁令人覺得在販賣集體回憶。

但有網友認為，以網路電影來說，「大話西遊之緣起」品質已經算不錯。

吳孟達遺作「大話西遊之緣起」近日在串流平台上架。(取材自豆瓣電影)
吳孟達遺作「大話西遊之緣起」近日在串流平台上架。(取材自豆瓣電影)

電影 吳孟達 香港

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