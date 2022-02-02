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梁漢文出道30年 50歲重頭當新人

娛樂新聞組╱綜合報導
梁漢文自稱是50歲的新人。(取材自微博)
梁漢文自稱是50歲的新人。(取材自微博)

回顧2021年綜藝圈，「披荊斬棘的哥哥」收穫可觀熱度，尤其來自大灣區的幾位哥哥表現，贏得眾多觀眾喜愛。「哥哥」近日受訪坦言，2021年對自己而言是「夢幻」的一年，也是「非常有進步」的一年。

華西都市報報導，儘管已經出道30年，梁漢文一直到參加「披荊斬棘的哥哥」才打開知名度，之後，又在「大灣仔的夜」中，和其他四位大灣區「哥哥」一起以大排檔經營者的身分，向觀眾展示了大灣區的美食、人文風貌。

梁漢文直言今年「收穫很多」，能夠參與到上述兩個節目對他是非常大的突破，「更讓很多原本不認識梁漢文、或是已經忘記了梁漢文的人，可以重新認識我。」因此他自稱現在自己是「一個50歲的新人」。

和很多年輕人一樣，在外打拚擁有一點點成績後，梁漢文最希望的是回到家鄉，「大灣仔的夜」剛好給了他這樣一個機會。對他而言，回到大灣區，就是回家了。

在前段時間播出的「大灣仔的夜」第五期節目中，梁漢文度過50歲生日，妻子透過手寫信方式送上祝福，兩人相濡以沫的感情讓觀眾感動，梁漢文也甜蜜表示：「她在我心目中永遠都是少女。」

節目中，梁漢文和中學生們一起踢足球，並邀請大家參加他的生日派對，他對同學們說，「可以永遠叫我漢文哥哥」。梁漢文喜歡小孩，但他並沒有遺憾自己選擇不生小孩。他覺得，選擇每一種生活方式都自有樂趣，只要找到適合兩人的相處方式就好，最重要就是大家都身體健康。

梁漢文說，人生中總會出現一些挑戰，在經歷過陪妻子抗癌以後，他們改變了很多，「包括一些相處的方法、個人的習慣等，這也讓我們兩個人的生活變得越來越簡單，也越來越快樂」。

灣區 足球 美食

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