涉性侵案神隱3年 高雲翔改名重新復出

高雲翔近日在一場訪問影片中露臉，而且字幕上名字變成「高晟暉」。(取材自微博)

中國男星高雲翔 2018年捲入性侵 案，事後雖然所有罪名不成立，但形象已跌至谷底，並與妻子董璇離婚分產。近日他在一場訪問影片中露臉，而且字幕上名字變成「高晟暉」，掀起網友議論「是要復出了嗎？」

貓眼娛樂報導，高雲翔日前在社交平台上為自己的新話劇「瘋子上揚」宣傳，被發現疑似是改名復出，在和該話劇相關的採訪中，提到高雲翔時用的都是「高晟暉」這個名字，比如「製作人高晟暉」，在後期的人物介紹欄中的，高雲翔的名字同樣是「高晟暉」，疑似是改名復出。

39歲的高雲翔狀態看起來還不錯，濃眉大眼依舊端正帥氣，但身形有些發福，臉頰變得圓潤許多，性格似乎也變得更加低調沉穩。

據報導，網友們相當驚訝高雲翔改名的操作，紛紛留言表示「這都可以？」還有人奇怪他怎麼可以復出。

據悉，高雲翔此前陷入性侵風波，在澳洲 打了許久官司，並在2019年和董璇離婚。雖然最後法院判決他性侵罪名不成立，但出軌可以說是坐實了。

離婚後的董璇獨自帶孩子，重新復出拍戲，參演了「有翡」、「斛珠夫人」等熱播劇，事業回升得還不錯，高雲翔則因為長期的空白期以及醜聞沉寂許久。