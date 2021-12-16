陳偉霆好事將近？ 傳與何穗見過家長

陳偉霆跟名模何穗拍拖，據傳已經見過家長了。（取材自Instagram）

36歲港星陳偉霆今年8月被爆與32歲內地失婚超模何穗拍拖，當時盛傳兩人已相戀逾4個月，更傳已同居。近日，港媒又再次爆料，稱身邊知情人透露，兩人愛得甜蜜，已經見過家長了，讓外界質疑兩人是否好事將近。

綜合媒體報導，陳偉霆與何穗自8月份被拍到一起約會後，關於戀愛的消息就一直甚囂塵上。雖然緋聞 盛傳，但雙方一直避而不談。

有消息指熱戀中的兩人愛得如膠似漆，陳偉霆最近更將疑似兩人的半裸纏綿圖，印在其品牌T恤上作公開發售。不過陳偉霆此舉卻令不少粉絲吃醋，甚至有「狂迷」寫投訴信到品牌客務電郵，求證T恤上的男女是否陳偉霆與何穗。

有消息指陳偉霆不公開認愛何穗的原因，除了是要顧及粉絲的感受，也想保護何穗，以免她因不被粉絲接受而受到網路欺凌；因為自從被拍以後，陳偉霆的部分粉絲就非常激動，覺得是何穗在蹭熱度，甚至有人攻擊她。陳偉霆為了保護何穗，所以一直冷處理兩人的戀情新聞。

不過，近日網友發現，一向愛狗的陳偉霆，竟突然「轉性」養貓，不斷在社群媒體 分享與愛貓的合照，還 將愛貓的肖像變成潮牌的系列產品，讓不少粉絲懷疑陳偉霆這些行為似乎都是為了與愛貓的何穗在一起而有的轉變。

面對網友及粉絲質疑，陳偉霆經紀公司與潮牌始終「答非所問」或避而不答，讓外界更加認定兩人的戀情。

陳偉霆近日在古裝劇「斛珠夫人」中，與楊冪 上演虐心師徒戀而再度暴紅，使他戲約、代言不間斷。結束「斛珠夫人」的拍攝工作後，陳偉霆緊接著投入另一部戲劇「照亮你」的拍攝行程。

雖然工作忙碌，但據悉他們感情穩定，且已見過雙方家長，看來愛得投入又認真。