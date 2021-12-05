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腳踩毛拖鞋… 楊超越回老家為爸爸擺60大壽酒席

娛樂新聞組／綜合報導
楊超越回老家為爸爸擺60大壽的酒席。(取材自微博)
楊超越回老家為爸爸擺60大壽的酒席。(取材自微博)

中國女星楊超越近日現身農村老家，為爸爸擺60大壽的酒席，成名後的她已經有能力給家人提供更加優渥的生活，這次回家為爸爸隆重慶生，既能答謝父母也可以宴請親朋好友，不得不說楊超越情商真的懂事。

來源：YouTube

網易娛樂報導，當天雖然宴會非常隆重盛大，但是楊超越卻打扮得相當低調，穿著毛衣牛仔褲，腳上踩著一雙毛拖鞋，整個人看起來就跟村裡普通的小姑娘沒有半點區別。

跟鄉親們合照時，楊超越也毫無偶像包袱沒有絲毫的架子，一臉笑容耐心配合，看起來非常乖巧可愛。

在參加宴會的村民們曬出的照片中，可看到楊超越為爸爸準備的是相當精緻的一場生日宴，雖然在農村籌備起來還是比不上大城市的高級精緻，但能夠感受出來，楊超越已經盡力為爸爸提供了最好一切。

之前就有網友曬出楊超越在農村老家吃席的模樣，跟她以往在舞台上自信滿滿的模樣截然不同，侷促的模樣看起來相當真實。

楊超越本人也在第一時間和大家分享了自己緊張的心理狀態，沒有想到對於她而言在家吃席的狀態其實和走紅毯是一樣的。

成名之後的楊超越，並沒有因為自己農村出身而自卑，她在賺到了第一桶金之後，就立刻選擇和家人們一起分享她的喜悅，帶著年邁的父母體驗他們從沒有感受過的幸福生活。

平時在錄製節目時，楊超越也表現得和其他的女愛豆們截然不同，幹起農活來毫不含糊，不嫌髒也不怕累，讓人好感備增。

因為從小就是在農村中長大的關系，楊超越在農村時，總能表現得比其他明星們要得心應手許多，生火做飯這些事情，她熟練的就像是每天都在做一般。

楊超越現身農村老家，為爸爸擺60大壽的酒席。(取材自微博)
楊超越現身農村老家，為爸爸擺60大壽的酒席。(取材自微博)

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