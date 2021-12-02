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袁姍姍近照變臉 網酸「變了個人」整到認不出

娛樂新聞組╱綜合報導
袁姍姍近照(左圖)遭指完全變了樣。(取材自微博)
袁姍姍近照(左圖)遭指完全變了樣。(取材自微博)

女星袁姍姍因古裝劇「宮鎖珠簾」、「笑傲江湖」和「宮鎖連城」暴紅，亮眼外型下還有健美身材，因曬出性感馬甲線後，被封為「馬甲線女王」，不過近日她卻被發現，臉蛋和過去似乎有很大差別，懷疑她整到認不出了。

袁姍姍近日在社群平台曬出的影片，不僅臉變小變尖，高顴骨也不見了，連鼻子也莫名變高，鼻翼縮小，讓網友都驚呼若不是聽聲音的話，根本認不出是她，認為這已經不是美顏濾鏡開太大，因為整張臉都不一樣，懷疑她去整容。「這是怎麼了？好像變一個人」、「差點沒認出」、「原來比較好看」、「為啥要整的完全變了樣」。

袁姍姍因古裝劇竄紅，曾和「EXO」成員燦烈合作電影「所以，和黑粉結婚了」知名度大漲，今年更因「乘風破浪的姐姐2」，展現演技外的唱跳實力，讓她人氣居高不下，微博擁有逾3000萬粉絲。

袁姍姍早前曾在微博吐苦水，她分享多張為了來「乘風破浪的姐姐2」的幕後練習照，有她和張馨予、董潔雙腿都瘀青的畫面，她也淡定地說，「這個舞台有很多不容易，不管事你的我的她的都是青的紅的紫的腫的」。

粉絲們看到照片難免心疼，紛紛留言表示支持和鼓勵，「付出總會有回報，努力也終究會被看見」。

34歲的袁姍姍不僅外型亮眼，加上私下熱愛健身，曾曬出性感緊緻的水蛇腰，被譽為「馬甲線女王」，而她之前也被網友挖出，和楊冪是大學室友，她也經由楊冪的介紹，順利和製作人于正簽約，擔任「宮鎖珠簾」女主角，雖然演技被批評，但該劇是同時段的收視第一名，之後在「笑傲江湖」飾演任盈盈，引起網友熱議。

楊冪 微博 社群

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