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霍建華罕見復出 客串老婆林心如新劇扮「受刑犯」

娛樂新聞組／綜合報導
霍建華在「華燈初上」短暫客串受刑犯。(視頻截圖)
霍建華在「華燈初上」短暫客串受刑犯。(視頻截圖)

影星霍建華實在久未出現在螢光幕前，近日卻在老婆林心如擔任製片人並主演的新劇「華燈初上」中，客串一角，多網友驚訝竟有霍建華出現，「霍建華客串林心如新劇」很快竄到熱搜榜。

綜合媒體報導，霍建華在劇中飾演一位正在監獄關押的犯人，楊謹華到監獄探望，他倆隔著玻璃透過電話對話，霍建華對楊謹華說：「姐，我的人生是妳給的，要不是妳，我這條命早沒了。」兩人還相約下月出獄後要好好吃個飯，都是一臉盡在不言中。

霍建華剃著寸頭，依舊非常帥氣，哪怕是穿著樸素的衣服，顏值和身材都和過去沒什麼差別。

網友表示：「霍建華和林心如能夠出現在同一部劇，實在是非常的讓人期待。」「雖然夫妻目前還沒有對手戲，但也暗暗發糖了！」

由於霍建華實在太久沒有出現在螢光幕前，網友炸鍋：「好久不見老霍，狀態還不錯。」覺得根本是林心如和霍建華拐個彎在曬恩愛。

林心如和霍建華婚後就沒在同劇中合作。(取材自臉書)
林心如和霍建華婚後就沒在同劇中合作。(取材自臉書)

報導指出，林心如近來專注幕後工作，近年她攜手戴天易、編劇杜政哲、百聿數碼，投入2.5億元台幣（約3929萬美元）製作「華燈初上」，為了重現80年代林森北路條通酒店的風光，就花了數千萬元，劇中媽媽桑和小姐的服裝，也細心考究製作多達上千套，更搬出自己人脈，請出包括楊謹華、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿、劉品言、吳慷仁、鄭元暢等人主演、客串，據悉，後續有更多尚未曝光的大咖客串。

林心如、霍建華曾合演電視劇「傾世皇妃」及「地下鐵」，婚後兩人就未再合演同一部戲，但為了「華燈初上」，竟找出老公客串，這也是兩人睽違10年的工作上合作，可見到林心如對此劇的重視。

林心如 監獄

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