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改編3次夠了 74歲許鞍華：不再拍張愛玲

娛樂新聞組／綜合報導
許鞍華執導的電影「第一爐香」上映後出現不少爭議。（取材自微博）
許鞍華執導的電影「第一爐香」上映後出現不少爭議。（取材自微博）

香港導演許鞍華執導的電影「第一爐香」在香港上映。此前，這一部改編自張愛玲成名作的影片在內地上映後出現爭議。因前兩次執導張愛玲作品的表現都可圈可點，「三顧」張愛玲，74歲的許鞍華無疑承擔著過高的期待。

中新社報導，日前她表示，如今的她已能坦然接受外界的評價。她直言，張愛玲是一位非常理想的作家，但三次拍攝經歷於她而言已然足夠，更表示「我估計觀眾也不想我再拍第四次了。」

面對批評，許鞍華以一種坦率的態度全盤接納了這些：「批評的話，我會好好聽，如果覺得他們說得對，我會改進。這是我們做導演必須接受的東西，好的跟不好的評價都要接受，我覺得這不過是我的本分。」

從影40載，「三顧」張愛玲，不存在熟能生巧這回事，許鞍華還是覺得難。張愛玲小說的台詞趨向舞台化，字句轉呈多有曲折，讀來過癮，卻難以轉化為電影語言，「哪怕是時代劇，那些台詞由演員講出來，也會有點隔離的感覺，尤其是面對現代觀眾。」

許鞍華與編劇王安憶的改編，正是基於貼近現代觀眾及其認知的初衷。如今被外界認為，跟期待看到一個「很張愛玲」故事的觀眾擦肩而過。「如果是帶著原著去看電影，就沒有看到我們的改動。我不是說他們錯，有可能是我們錯。」反思後，許鞍華揣度改編的不足或許在將觀眾置於原著與電影的拉扯中搖擺不定，「他們不知道是該看書，還是看戲。」

電影 導演 香港

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