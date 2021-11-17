王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了

王菲(左)一貫的短髮造型出席。（取材自微博）

有娛樂大V曬出王菲 全家聚會照片，強調李亞鵬居然把前妻王菲、前女友周迅，還有竇靖童、李嫣 兩姊妹湊齊一起聚會，這簡直就是一個不可能完成的任務，但他做到了。

李亞鵬（左）與好友拍照時笑容滿面。（取材自微博）

網易娛樂報導，這是一次為李嫣準備的拍賣 會。李嫣是個天生「唇顎裂」女孩，李亞鵬和王菲除了積極幫女兒治療，且成立「嫣然天使基金」。之前李嫣的熊貓與小鳥畫作拍出100萬人民幣，並把這些錢全部捐給基金會，這次同樣是拍賣她的一些畫作，李亞鵬、王菲親自到現場幫女兒主持這場慈善拍賣會，且請來不少圈內好友。

報導稱，不擅交際的王菲能到場，就已經不容易，李亞鵬居然能把前女友周迅也叫來捧場，前妻、前女友同框的畫面，還真的十分罕見。李亞鵬當天看上去心情非常好，與周杰等好友一起拍照時笑容滿面；王菲依舊是標準短髮，50歲顏值仍在，還有一身文藝範。

或許是因為工作忙，周迅看起來略顯疲憊，據悉周迅之所以會出席，有一重要原因是她與竇靖童關係非常好。現場流出照片中，有一張竇靖童坐在李亞鵬、周迅中間，三個人臉上都洋溢微笑。

據報導，李嫣當天化了個烈焰紅唇濃妝，拍照時不再刻意遮擋嘴唇，顯得十分自信。而竇靖童則不改「特立獨行」風格，以寸頭形象出場，再加上下巴那道紋身和美人痣，顯得十分帥氣。