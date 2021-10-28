范冰冰、李晨被爆「結婚又離婚」工作室集體發聲

某律師爆女演員逃漏稅案件內幕，范冰冰工作室發聲。(取材自微博)

近日一名律師發文分析曾經手過的女演員逃稅事件，內容讓網友聯想到文中主角可能是當年因為逃漏稅遭到重罰的中國 女星范冰冰 ，不過范冰冰工作 室留言稱內容不實，將對發文的微博博主保留法律追究權利。

某律師的文中提到，在2018年夏天，一名女演員因為被媒體人舉報很慌張，道歉之外也到處求救，其中一名南方大老闆建議她讓「小神仙」算算出路，當時小神仙礙於大老闆的情面，收費打五折，只收了100萬元。

另外文中提到當時有幾個熱心朋友為了救女演員，認為得靠關係才能擺平案件，因此在律師不知情的情況下，和女演員家屬一起集資數千萬元現金，送給2位公務員，結果女演員沒救成，「又進去了一連串人」，律師認為這可能是一起詐騙案。

而這名律師也提到，面對行政部門的處罰，他雖然不是稅務律師，但根據當時了解的情況，認為在逃漏稅的數額認定上，可能存在程序性、準確度的問題，再者在罰金倍數上沒有依據，第三點則是對同一個圈子裡的同類行為處以不同處罰，有的同行可以自行補繳，卻對其中一人執行較重的處罰，差異巨大，有違背平等原則的疑慮。

但當時女演員家屬放棄在法律上的權利，選擇接受處罰，想藉以換取復出機會，然而下場是，這幾年一直沒有實現復出的願望，該律師文中還提到，女演員當時有一名老公，案發時在國外拍戲，在案件塵埃落定後回來了，卻很快離婚，這個「老公」被網友推斷就是李晨。

不過李晨工作室否認，稱爆料純屬造謠，同時表示堅決通過法律途徑捍衛李晨的合法權益，絕不姑息。