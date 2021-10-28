范冰冰、李晨被爆「結婚又離婚」工作室集體發聲
近日一名律師發文分析曾經手過的女演員逃稅事件，內容讓網友聯想到文中主角可能是當年因為逃漏稅遭到重罰的中國女星范冰冰，不過范冰冰工作室留言稱內容不實，將對發文的微博博主保留法律追究權利。
某律師的文中提到，在2018年夏天，一名女演員因為被媒體人舉報很慌張，道歉之外也到處求救，其中一名南方大老闆建議她讓「小神仙」算算出路，當時小神仙礙於大老闆的情面，收費打五折，只收了100萬元。
另外文中提到當時有幾個熱心朋友為了救女演員，認為得靠關係才能擺平案件，因此在律師不知情的情況下，和女演員家屬一起集資數千萬元現金，送給2位公務員，結果女演員沒救成，「又進去了一連串人」，律師認為這可能是一起詐騙案。
而這名律師也提到，面對行政部門的處罰，他雖然不是稅務律師，但根據當時了解的情況，認為在逃漏稅的數額認定上，可能存在程序性、準確度的問題，再者在罰金倍數上沒有依據，第三點則是對同一個圈子裡的同類行為處以不同處罰，有的同行可以自行補繳，卻對其中一人執行較重的處罰，差異巨大，有違背平等原則的疑慮。
但當時女演員家屬放棄在法律上的權利，選擇接受處罰，想藉以換取復出機會，然而下場是，這幾年一直沒有實現復出的願望，該律師文中還提到，女演員當時有一名老公，案發時在國外拍戲，在案件塵埃落定後回來了，卻很快離婚，這個「老公」被網友推斷就是李晨。
不過李晨工作室否認，稱爆料純屬造謠，同時表示堅決通過法律途徑捍衛李晨的合法權益，絕不姑息。
上一則
FB留言