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彭于晏、趙又廷 遇上「長津湖」也慘敗

娛樂新聞組／綜合報導
彭于晏深耕中國市場多年。（圖：浪琴表提供）
彭于晏深耕中國市場多年。（圖：浪琴表提供）

39歲的台灣藝人彭于晏和37歲的趙又廷都已深耕中國市場多年，且站穩一線男星地位。近來中國祭出限籍令等動作，他倆雖都有加拿大籍，但在演藝圈向來素行優良，至今不沾鍋。他倆主演的電影近日都在中國上映，只是遇上愛國大片「長津湖」，所以票房成績都有點慘。

綜合媒體報導，彭于晏和馬思純主演許鞍華改編張愛玲小說的電影「第一爐香」，去年入選威尼斯影展非競賽展映單元，近日才在中國上映，不過，中國較關注的豆瓣電影目前給出5.8分，成績不高。

「第一爐香」首天上映票房僅578萬人民幣（約90.5萬美元），單日成績排名第五。

劇中彭于晏在片中飾演一名花花公子，與馬思純有感情糾葛，一場兩人衝突的戲份，女方要在怒氣下打男方巴掌，為求拍出逼真感，彭于晏要求真打，為了完美呈現這個僅僅一秒的鏡頭，彭于晏被打了13次，打到臉頰泛紅、露出痛苦表情。

趙又廷擁有加拿大籍。（圖：BOSS提供）
趙又廷擁有加拿大籍。（圖：BOSS提供）

而趙又廷和鞏俐主演婁燁執導的「蘭心大劇院」，在2019年便入圍威尼斯影展的正式競賽單元，原定當年12月要在中國上映，卻延至今年10月15日才上映，票房成績也有點慘。

此外，據網友爆料，鞏俐繼港星謝霆鋒申請退出加拿大籍後，放棄新加坡國籍改回中國籍，許多網友對她「回歸」祖國懷抱給予高度肯定，但也有網友認為她是為了錢才改為中國籍。

中國 電影 趙又廷

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