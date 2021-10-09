趙志偉爆熱戀 路邊霸氣擁吻短褲妹

趙志偉曾演過許多電視劇，讓人印象深刻。(取材自微博)

憑藉「我只喜歡你」和「奈何boss又如何」等電視劇人氣暴漲的男星趙志偉，近日被拍到疑似熱戀中，霸氣擁吻女子的過程，宛如偶像劇般，讓網友大度呼甜蜜。

貓眼娛樂報導，當天，趙志偉現身某餐廳，隨後付辛博、穎兒夫婦現身一同聚餐。晚上聚餐結束後，眾人一同走出餐廳，趙志偉手搭付辛博肩上熱聊不止，結束後穎兒、付辛博夫婦乘車離開。趙志偉打車來到所在小區樓下，但是並未進入小區，在樓下馬路上等待，並時不時掏出手機 不斷發消息。

趙志偉坐在馬路上等待時，一女子出現在畫面中，女子身穿白色外套白色熱褲出現，該女子身材姣好，下車後將趙志偉拉進懷裡。趙志偉身穿一身黑色裝扮疑似醉酒，將頭埋進女子肩膀，兩人隔著口罩 甜蜜擁吻。

網友評論，這深夜街頭擁吻甚至是有點甜。也有網友評論表示，演員戀愛無可厚非沒有什麽可以議論的，只要演好戲就沒有什麽可以詬病的。

來自台灣 的趙志偉以偶像劇「終極一班4」正式進入演藝圈，隨後加入男團SpeXial成為第四期成員。

他曾和新生代女星虞書欣傳出緋聞，之後又被爆出軌經紀人，一度引發外界熱議。對此，趙志偉還在微博發文自清，「沒戀愛，沒出軌，沒靠過誰，只靠自己，只想自證清白，不想蹭任何，人在做天在看，問心無愧，求放過！」

而趙志偉最讓人印象深刻的，就是在「我只喜歡你」劇中演出妹控哥哥，和女主角吳倩有精采對手戲。