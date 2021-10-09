我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

漫威總裁大讚梁朝偉這一句話 求再合作

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉的演出獲得漫威總裁的肯定。(取材自IMDb)
梁朝偉的演出獲得漫威總裁的肯定。(取材自IMDb)

由於「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of Ten Rings）締造了全美多周票房冠軍，許多粉絲多很關心，這部電影的角色未來可能會在漫威的影集出現嗎？漫威總裁凱文費奇（Kevin Feige）近日參加記者會時公開承認，很想再跟梁朝偉合作，「希望能成功。」

鏡周刊報導，凱文費奇說，到現在都不敢相信可以讓梁朝偉加入漫威，要捏捏自己才能確定這是真的，「做這份工作非常幸運，認識了很多很多明星，但第一次遇到梁朝偉本人真的讓我說不出話來，他絕對是傳奇人物。」

他還提到全球影迷，特別是北美觀眾因「尚氣」認識梁朝偉，紛紛表示想要多看到他，「當然這要看梁朝偉自己的決定，但我們也很希望能成真。」

其實，凱文費奇先前就曾表示，一直都想著手推出這個首位亞裔超級英雄，除了強調在「漫威電影宇宙」任何事情都可能發生，也說：「如果能看到梁朝偉和小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）同台會是很棒的事，像美夢成真。」

漫威總裁凱文費奇還提到，漫威影集跟漫威電影宇宙的人物，未來都有可能會兩邊跑，「影集的人物出現在電影，電影的人物出現在影集，看他們出現是一種趣味。」

此外，劉嘉玲日前在個人社交平台發布一組與梁朝偉的看展照片。照片中劉嘉玲和老公梁朝偉二人打扮低調，與他人合照，罕見合體秀恩愛。而照片中的梁朝偉看起來精神奕奕，據悉，梁朝偉不久後將在上海開工，趁著還有空時，和老婆享受二人世界。

劉嘉玲PO出和梁朝偉一同看展的照片。(取材自微博)
劉嘉玲PO出和梁朝偉一同看展的照片。(取材自微博)

梁朝偉 漫威 電影

上一則

喬治柯隆尼挺疫苗 大罵不接種者「愚蠢」

延伸閱讀

恭喜梁朝偉

恭喜梁朝偉
呂方重出江湖 沒有年齡危機 爆料梁朝偉重視養生

呂方重出江湖 沒有年齡危機 爆料梁朝偉重視養生
「尚氣」導演證實有另外一個結局 與梁朝偉有關

「尚氣」導演證實有另外一個結局 與梁朝偉有關
梁朝偉漫威出道作 差點推掉6000萬港幣

梁朝偉漫威出道作 差點推掉6000萬港幣

熱門新聞

周潔。 （取材自微博）

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

2021-10-03 22:54
馬雅舒似乎做好全面復出的準備。（視頻截圖）

不甘做家庭主婦？吳奇隆前妻復出 模樣大變網友認不出

2021-10-04 02:22
網路瘋傳「全渠道封殺」25人名單，其中「政治問題」封殺名單第一個列進趙薇。取材自微博

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

2021-10-03 05:51
哈利（左）在封面照上的地位，被嘲笑有如梅根身旁的隨從。（路透資料照片）

登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸

2021-10-05 11:48
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

2021-10-01 15:20
周揚青在愛情中雖然有很強的原則性，但並沒有過多的佔有欲。(取材自微博)

周揚青首吐理想型「5個條件」網虧：不就是羅志祥

2021-10-03 19:20

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手