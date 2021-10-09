漫威總裁大讚梁朝偉這一句話 求再合作

梁朝偉的演出獲得漫威總裁的肯定。(取材自IMDb)

由於「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of Ten Rings）締造了全美多周票房冠軍，許多粉絲多很關心，這部電影 的角色未來可能會在漫威 的影集出現嗎？漫威總裁凱文費奇（Kevin Feige）近日參加記者會時公開承認，很想再跟梁朝偉 合作，「希望能成功。」

鏡周刊報導，凱文費奇說，到現在都不敢相信可以讓梁朝偉加入漫威，要捏捏自己才能確定這是真的，「做這份工作非常幸運，認識了很多很多明星，但第一次遇到梁朝偉本人真的讓我說不出話來，他絕對是傳奇人物。」

他還提到全球影迷，特別是北美觀眾因「尚氣」認識梁朝偉，紛紛表示想要多看到他，「當然這要看梁朝偉自己的決定，但我們也很希望能成真。」

其實，凱文費奇先前就曾表示，一直都想著手推出這個首位亞裔超級英雄，除了強調在「漫威電影宇宙」任何事情都可能發生，也說：「如果能看到梁朝偉和小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）同台會是很棒的事，像美夢成真。」

漫威總裁凱文費奇還提到，漫威影集跟漫威電影宇宙的人物，未來都有可能會兩邊跑，「影集的人物出現在電影，電影的人物出現在影集，看他們出現是一種趣味。」

此外，劉嘉玲日前在個人社交平台發布一組與梁朝偉的看展照片。照片中劉嘉玲和老公梁朝偉二人打扮低調，與他人合照，罕見合體秀恩愛。而照片中的梁朝偉看起來精神奕奕，據悉，梁朝偉不久後將在上海開工，趁著還有空時，和老婆享受二人世界。