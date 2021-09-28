娛圈整治下一波？中國官媒矛頭指向「濃妝花美男」

濃妝的「花美男」恐將成為中國官方下波整治對象。圖為男星劉宇，他的舞台妝容一直以來偏濃，包括顯眼的眼妝、鮮明的紅唇，以及妝感明顯的底妝。 （取材自微博）

繼娘炮後，濃妝的「花美男」恐將成為中國 官方下波整治對象。中共官媒光明日報今天發表評論說，一些男藝人被濃妝艷抹，使「陰柔」成為男性追逐對象，是文娛領域的亂象。

這篇由中國傳媒大學教授曾慶瑞撰寫的文章指出，中國一些導演 把根本不懂表演的俊男靚女弄進劇組，一番「濃妝豔抹」後，用表情包表演等手段，製造出一大批劣質影視文化產品在各種平台播出，在社會上刮起一陣陣「歪曲審美的不正之風」。

文章說，在綜藝節目領域，一些男藝人成天頂著煙薰妝，抹著色彩濃烈的口紅，染著各種奇奇怪怪顏色的頭髮，不僅以此為美，還受到無數粉絲的追捧。同時，一些實習生被經紀公司和節目組帶偏，每次表演出場都化著精緻的妝容，一時間「陰柔」竟成了男性追逐的方向。

這篇文章強調，螢幕上的「中華男 兒」形象本應是「硬朗剛毅」的。但受日韓「練習生」文化影響後，反而開始描眉畫眼，變得「陰柔嫵媚、矯揉造作」。此外，偶像練習模式還向未成年人族群延伸，一些未成年人簽約經紀公司，經過一番「濃妝豔抹」包裝後，被送上各式各樣的舞台。

文章提到，本來正處於價值觀形成時期的青少年族群，難以分清孰是孰非，在網路平台和經紀公司的擺布下，形象變得不倫不類。

這篇文章指出，去掉異化標簽不是「剃個頭、留著鬍鬚」就行，抹掉脂粉氣也不僅僅是卸個妝就成。這些文娛領域的「亂象」都需要從「畸形審美」上找到突破口，多管齊下，正本清源。