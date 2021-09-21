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曬簡歷自嘲便宜 蘇醒求工作上熱搜 王櫟鑫：也帶帶我

娛樂新聞組／綜合報導
歌手蘇醒在微博發文求工作，引發熱議。他的好兄弟王櫟鑫也轉發跟進。（取材自微博）
歌手蘇醒在微博發文求工作，引發熱議。他的好兄弟王櫟鑫也轉發跟進。（取材自微博）

37歲的07屆快樂男聲亞軍蘇醒，日前直接在微博發文求工作。他直言，「我工作還是太少了，誰有活兒？帶帶我。」這話並不是說說而已，他更是直接曬出了自己的簡歷，求職誠意滿滿。

網易娛樂報導，他放出多張帥照，還自我調侃：「作品太多，均不紅，但可唱歌，可演戲。主要優勢：便宜。」

蘇醒的這條求職信息還被同為快男的好兄弟王櫟鑫轉發，並喊話蘇醒：「會說你就多說點，另外，有活兒也請帶帶我，感恩。」

歌手蘇醒在微博發文求工作，引發熱議。他的好兄弟王櫟鑫也轉發跟進。（取材自微博）
歌手蘇醒在微博發文求工作，引發熱議。他的好兄弟王櫟鑫也轉發跟進。（取材自微博）

王櫟鑫更是直接曝出了蘇醒的朋友圈，蘇醒稱前幾天自己發的微博登上熱搜後，一幫網友有的同情，有的奚落，還有好多私信過來找他做商務的、直播的、站台的、唱歌的。

據悉，這兩兄弟的自嘲也不是第一次了。

此前，王櫟鑫曬了一張某活動最佳造型投票的截圖，點開圖片一看，蔡徐坤票數矚目穩占第一，包括王櫟鑫自己都給蔡徐坤投了票。但最大的亮點還是在王櫟鑫也在候選人中，並且票數為0。

王櫟鑫還配文：「這麽多年，我還能保持現在的人氣，真的是不容易」。

據悉，王櫟鑫和蘇醒都是通過07年的「快樂男聲」出道。蘇醒是第二名，王櫟鑫是第七名，相比起同屆的第三名張傑，他們如今的名氣的確可以說是大不如前。

有網友說，當初他們都是為了唱歌的夢想走進娛樂圈，如今卻淪落到主動求職，表示只要有工作就行，不禁令人感嘆現實的殘酷。

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