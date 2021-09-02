王俊凱、周冬雨未切割趙薇 粉絲急喊一句話

周冬雨及王俊凱仍保留和趙薇的互動，粉絲籲快刪帖。(取材自微博)

大陸女星趙薇 自從遭全網封殺後，為明哲保身，不少明星都將有關趙薇的微博 貼文全數刪走。有網友近日發現，周冬雨與歌唱組合TFBOYS成員王俊凱微博上仍保留了與趙薇互動，他們三人曾在2017年湖南衛視節目「中餐廳」合作，這次被發現仍存在的貼文有點歷史，分別在2017至2019年間，但周冬雨及王俊凱的fans仍擔心受連累，呼籲他們刪貼。

香港01報導，同樣情況的還有王菲 ，趙薇好友袁立日前指趙薇失聯，「沒有能聯繫上的人，包括天后」，有人猜測此天后即王菲，加上王菲曾與馬雲為旗下網購平台的直播活動一起唱歌，以及並男友謝霆鋒在持外籍的藝人七人名單內，擔心她的處境。

另據ETtoday報導，微博各公眾號指出黃曉明和楊紫在趙薇被封殺後，就悄悄將過去的相關微博貼文刪除，實際在他們的帳號中搜尋「趙薇」可以發現的確顯示暫無內容，而王俊凱和周冬雨還留著相關貼文也被點名，有些網友就說應該要趕快提醒他們。

不過，部分大陸網友則認為在趙薇還沒有一個確切違法的消息出來前，黃曉明和楊紫的切割其實沒有必要，「覺得刪除沒必要，畢竟以前喜歡的坦坦蕩盪，為什麼要刪除，急著撇清，最後的公告還沒出來，就這樣迫不及待，著實讓人覺得可笑」、「其實說實話，這種時刻不刪除反而還好些，刪了反而有點欲蓋彌彰」。