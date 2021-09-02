我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

王俊凱、周冬雨未切割趙薇 粉絲急喊一句話

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨及王俊凱仍保留和趙薇的互動，粉絲籲快刪帖。(取材自微博)
周冬雨及王俊凱仍保留和趙薇的互動，粉絲籲快刪帖。(取材自微博)

大陸女星趙薇自從遭全網封殺後，為明哲保身，不少明星都將有關趙薇的微博貼文全數刪走。有網友近日發現，周冬雨與歌唱組合TFBOYS成員王俊凱微博上仍保留了與趙薇互動，他們三人曾在2017年湖南衛視節目「中餐廳」合作，這次被發現仍存在的貼文有點歷史，分別在2017至2019年間，但周冬雨及王俊凱的fans仍擔心受連累，呼籲他們刪貼。

香港01報導，同樣情況的還有王菲，趙薇好友袁立日前指趙薇失聯，「沒有能聯繫上的人，包括天后」，有人猜測此天后即王菲，加上王菲曾與馬雲為旗下網購平台的直播活動一起唱歌，以及並男友謝霆鋒在持外籍的藝人七人名單內，擔心她的處境。

另據ETtoday報導，微博各公眾號指出黃曉明和楊紫在趙薇被封殺後，就悄悄將過去的相關微博貼文刪除，實際在他們的帳號中搜尋「趙薇」可以發現的確顯示暫無內容，而王俊凱和周冬雨還留著相關貼文也被點名，有些網友就說應該要趕快提醒他們。

不過，部分大陸網友則認為在趙薇還沒有一個確切違法的消息出來前，黃曉明和楊紫的切割其實沒有必要，「覺得刪除沒必要，畢竟以前喜歡的坦坦蕩盪，為什麼要刪除，急著撇清，最後的公告還沒出來，就這樣迫不及待，著實讓人覺得可笑」、「其實說實話，這種時刻不刪除反而還好些，刪了反而有點欲蓋彌彰」。

周冬雨及王俊凱仍保留和趙薇的互動，粉絲籲快刪帖。(取材自微博)
周冬雨及王俊凱仍保留和趙薇的互動，粉絲籲快刪帖。(取材自微博)

趙薇 微博 王菲

上一則

青峰一審無罪 前經紀人林暐哲放棄上訴

下一則

陶子、李李仁嘆LA高物價 怕動搖養老金

延伸閱讀

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
傳趙薇留在中國 因女兒在港行蹤不明

傳趙薇留在中國 因女兒在港行蹤不明
辭去阿里老董？ 高曉松也遭各平台封殺

辭去阿里老董？ 高曉松也遭各平台封殺
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

熱門新聞

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
龔俊出道多年，但一直沒有大紅。（取材自微博）

微博熱搜男星壓女星 「山河令」龔俊翻身

2021-08-26 02:28
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎