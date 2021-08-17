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39歲高雲翔孤獨慶生 前妻董璇疑送蛋糕安慰

娛樂新聞組／綜合報導
高雲翔近日迎來39歲生日，在微博曬出蛋糕照片。（取材自微博）
高雲翔近日迎來39歲生日，在微博曬出蛋糕照片。（取材自微博）

因捲入性侵案而沉寂多時的男演員高雲翔，近日迎來39歲生日。他獨自過生日，在微博曬出蛋糕照片，並配長文表示生日願望就是要慢慢的定下來，面對和解決眼前的困難，最後還感嘆「人生就像一場戲」。不過有網友認為，圖中蛋糕很像前妻董璇經營親子餐廳的餐點，猜測兩人是否有聯繫。

搜狐娛樂報導，高雲翔發表的照片中顯示，蛋糕上寫著：「日子不慌不忙，我們來日方長。」不少網友們都表示這個蛋糕疑似是董璇相送，因為這個蛋糕是彩色的，像極了董璇親子餐廳的蛋糕；並且蛋糕上的話也是像極了董璇的口吻，似乎是在安慰高雲翔。

高雲翔近日迎來39歲生日，在微博曬出蛋糕照片。（取材自微博）
高雲翔近日迎來39歲生日，在微博曬出蛋糕照片。（取材自微博）

而高雲翔也寫下長文，當中感嘆：「洋洋灑灑幾十載，塵埃落盡緣自來。」有網友解讀說高雲翔在期待新感情，期待新的緣分到來；也有網友們解讀高雲翔是對董璇餘情未了，期待董璇回心轉意，所以才用「來日方長」和「緣自來」形容。

目前高雲翔雖已從澳洲返回中國，但仍要面對各大影視公司的起訴，比如唐德影視等，幾乎每一家公司的起訴標的都是數千萬人民幣。近日高雲翔和律師出席庭審，西裝革履配大墨鏡出現在大眾面前；面對媒體鏡頭也是微微一笑，看上去胸有成竹。在被記者問是否會復出的時候，律師表示：「從沒輸過，談何復出？」似乎對於這幾起民事訴訟，高雲翔勝券在握。

高雲翔 親子 澳洲

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