好諷刺…吳亦凡舊片演男神 為愛開槍性侵犯入獄

吳亦凡曾在電影「夏有喬木雅望天堂」裡有入獄畫面，網友感慨真是「戲如人生」。（取材自微博）

男星吳亦凡 被爆出酒桌選妃、涉嫌誘騙少女發生性關係等醜聞。北京朝陽警局31日突然發出公告，證實吳亦凡涉嫌強姦罪已被刑事拘留，震驚各界；而吳亦凡2016年曾在電影 「夏有喬木雅望天堂」裡有入獄畫面，如今遭網友諷刺是「神預測」，引起熱烈討論。

吳亦凡在電影「夏有喬木雅望天堂」中飾演三大男主角之一的「夏木」，得知心愛的女生「雅望」遭性侵，在憤怒之下向施暴的富商「曲蔚然」開槍而被送進監獄 。電影裡一場探監戲，吳亦凡穿著一身藍色囚服臉色憔悴。

沒想到，吳亦凡卻涉嫌強姦罪而被捕，網友挖出電影片段熱烈討論，直呼「太諷刺了」、「毀了我的夏木」、還有人諷刺「抽一個粉絲探監吳亦凡」。

吳亦凡曾在電影「夏有喬木雅望天堂」裡有入獄畫面，網友感慨真是「戲如人生」。（取材自微博）

另據噓新聞報導，另外有網友找出一個在押人員的日常生活時程安排表，上面記錄著每天早上7時起床，到晚上10時就寢，每日三餐照時間點安排，中間還有學習或勞動活動安排，並虧這就是「吳亦凡8月行程」。網友看了都笑翻，「行程很滿，不愧是頂流第一人」、「監獄101出道吧」、「看起來比社畜要輕鬆」。

吳亦凡曾在電影「夏有喬木雅望天堂」裡有入獄畫面，網友感慨真是「戲如人生」。（取材自微博）

吳亦凡6月時被19歲網美都美竹發文控訴誘騙、誘姦未成年女性，女方表示自己被灌醉送上床，雖然吳亦凡一概否認，還霸氣聲明「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！」沒想到，如今遭刑事拘留。雖然吳亦凡為加拿大籍，但中國中央政法委新聞網站官方微博發文表示，「在中國的土地上，就要遵守中國的法律。不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩！」