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「賣湯圓」火遍中國 女歌手巫慧敏48歲癌逝

娛樂新聞組╱綜合報導
上海歌手巫慧敏29日因癌症去世，得年48歲。(取材自微博)
上海歌手巫慧敏29日因癌症去世，得年48歲。(取材自微博)

曾以一首「賣湯圓」火遍中國、更曾經在日本「紅白歌唱大賽」中獻唱的上海歌手巫慧敏，29日因癌症去世，得年48歲。主持人曹可凡在社交媒體上發文悼念，願她在天堂仍有音樂陪伴，永不寂寞。

來源：YouTube

新聞晨報報導報導，巫慧敏出身自音樂世家，一家人在1985年參加「卡西歐家庭演唱大獎賽」獲得冠軍，隨後簽約唱片公司正式踏入歌壇。

巫慧敏1992年轉戰日本推出專輯，最值得一提的是2005年受邀參加「紅白歌唱大賽」，不過當時是以轉播連線方式，在上海合體松任谷由實、南韓林亨住、新加坡歌手迪克李共同演唱「Smile again」，也是中國大陸史上首位受邀參加「紅白」的歌手。

巫慧敏曾在受訪時表示，想去日本發展是因為喜歡日劇，她以藝名「amin」在日本打開知名度，時常在中日兩地舉行音樂巡迴演唱，也曾為NHK「看電視學中文」演唱主題曲。同時她也開推特、微博、臉書，透過YouTube繼續開唱美聲，影片中整個人氣色仍好，然而4月後已經停止更新，最後一次發文是分享去伊豆小旅行，突傳逝世消息讓外界震驚不已。

北京頭條報導，東方衛視主持人曹可凡回憶，前年春節曾邀請巫慧敏回上海錄製節目，後來因病取消，當時大家沒有在意，想不到如今卻傳來噩耗：「巫慧敏，一個熟悉又陌生的名字，不想，竟傳來噩耗！祈願她在天堂仍有音樂陪伴，永不寂寞！」

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