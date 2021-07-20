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吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥

噓！星聞 綜合報導
以韓團「EXO」出道的吳亦凡捲入桃色糾紛。(取材自微博)
以韓團「EXO」出道的吳亦凡捲入桃色糾紛。(取材自微博)

中國男星吳亦凡的桃色風波近日鬧得沸沸揚揚，但其實早在2014年他的緋聞史就開始了，目前在檯面上曝光的女性超過20位，但實際上可能更多，而在看過「吳亦凡時間線」後，網友不禁調侃：「吳亦凡到底多能聊」、「吳亦凡退圈後可以轉行當客服吧！」

以下整理吳亦凡與21女緋聞史：

來源:聯合影音

2014年

林西婭曝光和吳亦凡床照，結果遭粉絲人肉並攻擊。

2016年6月

小G娜曝光和吳亦凡的曖昧訊息以及約會紀錄，被質疑後，加碼公開床照，但當時多數人選擇相信吳亦凡，認為小G娜是在炒作。

2019年8月30日

吳亦凡被拍到和秦牛正威手牽手，隔天女方發文否認交往，同一時期，有另一則影片流出，女主角是另一位女性韓其原。

2021年5月28日

吳亦凡被爆包場帶「小怡同學」看電影。

5月28日

網紅向韻潔被爆和吳亦凡交往，她稱自己單身，但在6月初又發文說吳亦凡是個單純渴望愛的大男孩。

6月2日

都美竹姐姐跳出來指控吳亦凡搞消失，導致都美竹精神狀態出問題，為了證明和吳亦凡交往過，3日曝光吳亦凡側臉影片。

6月3日

吳亦凡方祭出律師聲明，強調網路上的言論不實，吳亦凡則發文：「沒有一片雪花是清白的。」

7月8日

都美竹再曝光吳亦凡有專門聯絡女生的微信帳號，同時提到對方會設酒局，找女性作陪，當中包括未成年少女。同一日吳亦凡律師再發聲明，稱將對都美竹的不實言論提告。

7月10日

都美竹在專訪中提到自己正在整理證據，準備報案。

7月10日

「一甜Elaine」公開和吳亦凡的對話紀錄，並轉發吳亦凡工作室的聲明，稱：「不覺得噁心嗎？」

7月16日

「一甜Elaine」進一步公開更多對話內容，當中包含一名叫「吳林」的人轉帳給她的紀錄。

7月17日

都美竹公開疑似吳亦凡方面給的協議書，同時還有兩筆共50萬元人民幣的轉帳，來源分別為WU YIFAN，以及WU STACEY YU。

7月18日

都美竹表示正在將匯款退回，另外也公開吳亦凡搭訕的3種套路，文中用到迷姦、輪姦等字樣，同一天深夜，再度發文要求吳亦凡在24小時內主動公開細節，並退出娛樂圈返回加拿大。

7月19日

吳亦凡發文駁斥都美竹的爆料。

7月19日

出現多名女性公開曾和吳亦凡對話的紀錄，包括張丹三、魏雨欣、w1xxx、你又不是小章、小呂同學、於佳怡、不熬夜的小悅、小柔不乖、是少女kiki呀、Brandy_trb、阿舍阿舍阿舍，以及芷一安。

7月19日

吳亦凡方再次發表10點聲明，否認都美竹的指控與爆料，卻遭到網友打臉。

7月20日

網紅「暴躁小當ris」也發文稱曾在吳亦凡工作人員的牽線下，參與吳亦凡的聚會，同時被工作人員以「陪睡」威脅。

吳亦凡 緋聞 微信

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