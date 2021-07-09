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被爆當渣男「酒局選妃」騙女孩 吳亦凡要告造謠

娛樂新聞組／綜合報導
吳亦凡被爆哄騙未成年。 （取材自微博）
吳亦凡被爆哄騙未成年。 （取材自微博）

中國男星吳亦凡的感情風波又起，一個月前曾被爆帶妹包場看電影，隨後又被公開和另外三位網紅有感情糾葛，複雜的感情狀態讓群眾看傻眼，狠批渣男。而三位網紅中的一位18歲女孩都美竹近日再度出面爆料，讓吳亦凡再陷誘騙女孩的輿論風波中。

來源：YouTube

噓！星聞報導，都美竹表示，這段期間以來不停遭受網路暴力，就醫診斷出有憂鬱症和焦躁症狀，她一度想要自我了結，不過同時也收到很多受害女孩子的爆料，包括吳亦凡會透過「中間人」以「選MV女主角」、「工作室新人」等理由，把未成年女孩子誘騙到酒局，或是哄騙交往，在組局前，他和友人會收集女生照片，像選妃翻牌子一樣，選中的就叫去一起喝酒，受害女性怒批：「真的渣的不行。」

據傳「中間人」不只一位，但目前不論是中間人或是都美竹所說的「吳亦凡撩妹」專用的微信帳號都已經註銷。都美竹強調，自己只認事實，做過的事一定承認，但沒做過也絕不背鍋，希望能藉由自己的爆料，警示其他女生，「不要被眼前的完美人設欺騙，看清事實吧。」

另據網易娛樂報導，吳亦凡工作室則祭出律師聲明，稱都美竹發布大量關於吳亦凡的不實言論，嚴重損害吳亦凡個人聲譽，造成極其惡劣負面影響。律師聲明要求相關主體刪除不實言論，並表示已完成對侵權言論的公證取證工作，將透過訴訟、報案等一切法律途徑維護吳亦凡的合法權益。

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