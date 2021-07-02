因疫情分開14個月 翁虹終於將和老公女兒團聚

翁虹一家三口。（取材自臉書）

52歲的香港 性感女星翁虹出道多年，演過多部影視作品，至今仍是許多人心目中的女神級人物。她日昨在微博發文，稱因為疫情 關係已經跟家人分離超過一年，終於即將團聚。

網易娛樂報導，翁虹日昨在微博發文：「即將迎來偉大的日子7月1號，我也幹了一件我認為也挺偉大的事情～終於盼星星盼月亮的盼到你們這對父女～再度踏上祖國的土地上，讓台灣同胞及香港同胞體驗一下我們祖國偉大的防疫 政策！」

「我去年的今天是一共三次隔離合起來連續隔離42天（忒不容易了）現在輪到你們倆，其實這也是不可多得的一個人生體驗，透過這14天可以真正的享受自己與自己獨處單純的生活狀態，可以自我反省，思考一下自己的過去和未來！由於疫情我們整整分開了14個月一年有餘了！開始倒數團聚的日子了，祝你們倆隔離愉快」。

翁虹還曬出一組照片，其中有疑似老公和女兒在團聚路上的防疫照片，以及一家三口的溫馨舊照，還在這個特殊的日子配上紅星紅旗飄揚上空等表白祖國的照片。

曾有過一次婚姻的翁虹，2007年1月與專業健身管理師劉冠登記結婚，並於同年10月誕下女兒小水晶。2012年9月17日，劉冠廷在翁虹生日當天補辦了婚禮。