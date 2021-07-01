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生父棄養、前男友劈腿 毛曉彤狗血人生

記者陳慧貞／綜合報導
毛曉彤外型甜美，現實生活卻有過一段坎坷歲月。(圖：八大電視提供)
毛曉彤外型甜美，現實生活卻有過一段坎坷歲月。(圖：八大電視提供)

32歲大陸女星毛曉彤去年以「三十而已」走紅，長相甜美、氣質清新的她，實則有過一段坎坷歲月。兩歲遭父棄養，長大踏進演藝圈，竟被生父提告棄養。感情上，前男友劈腿被她抓個正著，一幕幕灑狗血戲碼在眼前真實上演，造就她在拍「三十而已」時，提到角色與自己的區別，直言：「我在內心上面，要比她(鐘曉芹)更堅定。」

從事演藝工作多年，毛曉彤不諱言因外型因素，觀眾對自己的認知是開朗可愛，接拍的角色也以活潑居多，但她坦言：「前幾年，我的性格沒有那麼活潑，而不活潑的人演一個極度活潑的人，是很累的一件事。」

2018年毛曉彤被生父以棄養為名，指控「明星女兒身價破億，卻不願花錢奉養」，並索討5000萬人民幣（約776萬美元），引發各界譁然。後來網友追查才發現，原來毛曉彤才是遭棄養的苦兒，當年父親吸毒離婚，她出生不到兩歲就被父丟到垃圾堆，最後才被母親抱回和姥姥一起撫養長大，童年往事令人心酸。

毛曉彤在「三十而已」中遭丈夫背叛，現實中，她也曾經歷前男友陳翔劈腿事件，當時有一說是陳翔與女星江鎧同在電梯裡，正好被她逮個正著，兩人交往兩年分手。事後被問到生父、前男友事，她一概僅稱：「樂觀生活、樂觀工作。」絕不口出惡言的高EQ反應，一如她詮釋「三十而已」中的角色鐘曉芹，「她身上有一股力量，不管經歷什麼、遇到什麼、都有重新再來的勇氣，這個是我特別喜歡的！」

毛曉彤在「三十而已」和楊玏飾演夫妻。(圖：八大電視提供)
毛曉彤在「三十而已」和楊玏飾演夫妻。(圖：八大電視提供)

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