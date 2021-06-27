大S、汪小菲鬧婚變 網：她是「最大贏家」

汪小菲與大S婚變風波仍未平歇。（取材自微博）

台灣 藝人大S 與大陸商人汪小菲 日前鬧出婚變風波，雙方目前暫時偃旗息鼓。但隨著汪小菲被拍到與長髮女子出入酒吧，又讓網友對他的婚姻狀況諸多揣測。但汪小菲媽媽張蘭在直播中秀出昔日兒子與媳婦的恩愛合照，變相幫忙澄清了謠言。

汪小菲近年努力擴張餐飲事業版圖，偶爾會被拍到出入夜店、酒吧。他不愛被看圖說故事，這回被拍到的照片中也無踰矩行為，大S和媽媽沒多做回應，倒是張蘭秀出了汪小菲和大S的合照，馬上讓輿論改變風向。陸網也點出，張蘭或許正是大S婚變風波中的最大贏家。

張蘭在餐飲事業失利後，嘗試從直播展開第二春，當起直播主賣貨。她能言善道，本就有一批死忠粉絲，經過兒子、媳婦婚變新聞後，不僅觀看流量大增，銷售業績也水漲船高。許多來看八卦的網友邊看邊下單，不到一個月就把張蘭拱成頂尖直播主。

張蘭知道兒子不喜歡自己多嘴，所以後來乾脆對各種離婚留言視而不見，始終保持笑容，被網友解讀為高EQ。加上她直播風格活潑親切，原本看熱鬧的網友意外被她吸引，成為了固定收看的粉絲。而她也有銷售團隊在幕後相助，簡單分享一張照片，預告27日要幫汪小菲慶祝40歲生日，就成功地堵住了悠悠之口。