70歲王石再當爸 偕田樸珺逛商場

「後宮甄嬛傳」女星田樸珺，近日被媒體拍到她和地產大亨王石攜嬰兒逛商場。(取材自微博)

「後宮甄嬛傳」女星田樸珺近日被媒體拍到她和地產大亨王石攜嬰兒逛商場，視頻中可見70歲的王石滿頭白髮，正在試西服，偶爾會一臉溫柔看向妻女，田樸珺靜坐在一旁，隨後，兩人還一起逛嬰兒衣服與玩具區。

網易娛樂報導，田樸珺曾在「後宮甄嬛傳」演敦親王福晉，她與大她30歲的地產大亨王石交往數年，2018年男方公開稱呼她老婆，間接宣布已結婚。

據悉，去年11月曾有網友爆料稱王石和妻子田樸珺有了女兒，據說是十一出生的。如今的王石不再是商界的強人，已經70歲的他把自己的愛情放到了妻子田樸珺的身上，不管外界怎麽看田樸珺，老公王石是真的很疼愛與袒護這個嬌妻。

田樸珺曾在書中透露，她和王石因為地產關係初識，兩人共吃了五餐飯就成為男女朋友。

2012年10月，王石被爆與髮妻王江惠離婚，一年後有網友偶遇王石和田樸珺一起乘坐飛機，戀情被公開。

搜狐娛樂報導，王石一家近日被拍到，田樸珺穿著一件牛仔衣服搭配牛仔褲，整個人非常纖細，但有點駝背，儀態不若鏡頭前那麼美，保母則抱著嬰兒站在一旁。

報導說，田樸珺年輕時確實非常漂亮，婚後不知是否育兒太辛苦，外型變得很瘦，不過，整體氣質仍佳，尤其是皮膚狀態非常好，看起來顯得特別白。