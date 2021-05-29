李亞鵬甩欠債風波？女友開萬豪車出遊

李亞鵬女友開200萬豪車出街。（取材自鳳凰網/蓋飯娛樂）

李亞鵬甩掉欠債風波？李亞鵬嫩女友海哈金喜近照曝光，當天她開著李亞鵬200多萬的豪車現身，身穿騎行裝，雖然戴著帽子口罩，把自己包裹得嚴嚴實實，但一雙大長腿格外惹眼。據了解，海哈金喜是參加一個騎行隊伍活動，當天她一直騎在最前面，「兩條腿在陽光的照耀下白到發光」。

李亞鵬欠債4000萬元被告。（取材自微博）

網易娛樂報導，北京 市朝陽區人民法院日前對藝人李亞鵬被控「欠債4000萬元」一案作出重審判決，李亞鵬和其兄李亞煒向北京泰和友聯投資 有限公司支付4000萬元及利息，駁回泰和友聯公司其他訴求。

2020年11月20日晚，有網友在社交網站上曬出李亞鵬現身涼山表白彝族姑娘的最新視頻，視頻中李亞鵬挽起身邊姑娘的手高調示愛，引起不少路人圍觀。視頻中的中李亞鵬與女子緊緊相依，還表情真誠地說些什麼，疑似正在表白。說著說著還抓起女子的手，十指緊扣，身體緊貼，女方則一臉羞澀。

當天兩人身穿極具民族特色的情侶裝，李亞鵬新女友看起來很有氣質，大長腿十分吸睛，還有點小害羞，一直躲在李亞鵬身後。而李亞鵬看起來有點激動，說話有些語無倫次，媒體形容「不知道是喝多了還是表白害羞」。

據了解，李亞鵬的這位新女友名叫海哈金喜，是1990年出生的模特，比李亞鵬小19歲。曾經參加涼山火把節比賽，被評為九大美女之一，曾獲得世界旅遊小姐大賽中國 賽區總冠軍和最佳上鏡獎，拿過中國區的超模冠軍。據稱兩人感情穩定，已見過雙方父母，看來好事將近。

而就在去年5月，李亞鵬被爆和一短髮女子牽手漫步公園，李亞鵬隨後也大方認愛。據稱該女子比李亞鵬小16歲。