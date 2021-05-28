不只蝴蝶背…迪麗熱巴拍廣告 手臂線條美到登熱搜

迪麗熱巴大秀「蝴蝶背」。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室）

28歲中國 女星迪麗熱巴 有新疆維吾爾族血統，擁有精緻立體五官、身材纖瘦，是不少人心中的女神代表，擁有超高人氣及曝光度。她近日成為中國美妝品牌全球代言人，在廣告中穿著一身平口禮服現身，窈窕又火辣的曲線不僅吸引大批網友關注，手臂結實的線條也成了另一個關注焦點，更登上微博 熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，在美妝品牌的廣告中，迪麗熱巴穿著一身金蔥平口禮服現身，合身的剪裁凸顯她S型的凹凸曲線，加上平口的設計，讓她白皙鎖骨與直角肩一覽無遺。

另一組照片中，她穿著深V細肩帶禮服，在廣告中拿著商品不斷展示，結實的手臂線條更讓大批粉絲看得目不轉睛，讓關鍵字「迪麗熱巴手臂線條」登上微博熱搜排行榜。

據報導，迪麗熱巴的廣告曝光後，粉絲紛紛留言「代言人選對了」、「熱巴拿的每一樣產品都好燒」、「女神的身材真的絕了」、「廣告真的太會拍，女神的優點都凸顯出來了」，「無可挑剔的美」、「 身材好優越啊，顏值線上」。

其實迪麗熱巴已經不止一次因為身材曲線登上熱搜，先前她曾穿上一件露背洋裝，白皙「蝴蝶背」也是相當令人驚嘆。