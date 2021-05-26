周杰倫無辜受牽連 回歸「好聲音」天價導師喊卡？

「中國好聲音」陸續邀請大咖如謝霆鋒(右起)、周杰倫、哈林及李健擔任導師。（取材自微博）

浙江衛視「中國 好聲音」去年底才官宣邀請周杰倫 （周董）五度回鍋擔任2021的導師，不過近日傳出「好聲音」疑遭「倒奶事件」牽連，官方下令禁止一切海選活動，似也意味節目恐暫時畫下休止符。

「中國好聲音」自開播以來，陸續邀請過周杰倫、張惠妹、哈林庾澄慶、謝霆鋒及那英等天王天后擔任導師，其中周杰倫就擔任過四屆導師，酬勞直逼破億天價。

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但近來網路瘋傳一紙來自「中國好聲音」節目單位的禁令，內容描述：「接國家有關部門，要求停止一切綜藝節目的海選活動，『中國好聲音』即日起，停止2021年『好聲音』全國所有海選活動。」

周杰倫(右)和張惠妹曾一起擔任「好聲音」節目導師。（圖：中天提供）

禁令一出後，外界也擔心包括周董等導師再也「回不去了」？對此，周杰倫所屬的杰威爾音樂表示：「目前沒有收到製作單位任何進一步的通知。」

選秀節目突遭禁，眾說紛紜，有一說直指愛奇藝的選秀節目「青春有你」第三季，因有粉絲為了掃描商品奶蓋上的投票 二維碼，幫心儀的選手打Call（投票），竟流出大量牛奶倒至水溝影片，錯誤的價值觀與節目操作手法，惹火不少網友紛紛抵制選秀節目，該節目也被叫停，不少忠實觀眾只能哀號：「偶像選秀亡於2021。」