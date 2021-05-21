被詛咒？ 佟麗婭7年前婚禮照 3對夫婦都離婚

佟麗婭結婚照被挖出，其中，賓客王寶強(左一)與高雲翔(右一)都已離婚。（取材自微博）

「新疆四美」之一的中國藝人佟麗婭近日與陳思誠各自在微博發文，宣布離婚，突如其來的消息震驚許多網友，更有人翻出先前兩人在大溪地婚禮的合照，意外發現三對夫婦都因另一半出軌而離婚這一巧合，傻眼直呼「一場被詛咒的婚禮」，引起熱議。

綜合香港01、ETtoday報導，離婚消息傳出後，不少網友都為女方大感開心，因兩人從2014年結婚至今，陳思誠曾多次被拍到出軌，而佟麗婭都選擇原諒，令網友心疼又氣憤，如今終與渣男分道揚鑣，大快人心。

然而，有網友找出兩人當年結婚的合照，發現這場婚禮中，竟有三對都是因為另一半出軌而離婚。

佟麗婭與陳思誠於2010年合作「北京 愛情故事」結緣，兩年後公布戀情，2014年在大溪地舉辦婚禮，在當地的一片白沙灘之下，接受所有親朋好友的見證，因為婚禮現場藍天白雲加上海洋的風景相當漂亮，當年還轟動了演藝圈，更有許多藝人紛紛飛到當地為了給兩人祝福。

當時高雲翔 董璇夫婦、王寶強馬蓉夫婦等都是座上客，而現在這兩對也已結束婚姻關係，前者因男方涉嫌性侵 ，雖然最後無罪釋放，但也坐實出軌；後者則是女方出軌，當年更在網路鬧得沸沸揚揚。

對此，網友紛紛留言：「簡直是一場被詛咒的婚禮」、「難道有魔咒嗎」、「都已經物是人非了」，意外引起熱議。