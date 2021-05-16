吳宇森籌拍「赤壁」網劇 邀梁朝偉、林志玲再合體

林志玲在「赤壁」扮演的小喬，讓人印象深刻，右為梁朝偉飾演的周瑜。（取材自豆瓣電影）

香港導演吳宇森2008年執導的古裝史詩「赤壁」，橫掃海內外多個獎項，大陸影視公司人人娛樂CEO廖寶軍日前特別與吳宇森會面洽談將「赤壁」改編成大型網路劇，鎖定的主角人選還是當年片中的梁朝偉與林志玲 。

「赤壁」不但集合兩岸三地明星梁朝偉、金城武、張震、林志玲、趙薇等一流卡司，在各地都有不錯票房，吳宇森不但在威尼斯影展獲終身成就獎、上海國際電影 節華語電影節傑出貢獻獎，片子本身也得到第13屆中國電影華表獎、美國拉斯維加斯影評人協會最佳外語片和日本 每日電影大獎最佳外語片等殊榮，至今仍讓觀眾印象深刻。

台灣第一名模林志玲以「赤壁」的小喬作為主演電影的第一次，美麗優雅紅到日本，也因而之後演出了「赤壁」的舞台劇、結識目前夫婿AKIRA，「赤壁」在她人生中有獨特的重要意義。

大陸影視公司人人娛樂近日透露，正在和吳宇森洽談，準播將「赤壁」改編成大型網路劇。

廖寶軍與吳宇森會面的照片曝光後，他寫道：「一天十幾個會，奮鬥的路上，沒有誰會隨隨便便成功，加油。」原來吳宇森在和他見面之前，已經從早到晚開了10多個會議、見了很多人。75歲的電影名導卻還有30多歲年輕人那般的活力，讓很多晚輩自嘆弗如。

人人娛樂期待，今年能將「赤壁」網路劇的劇本完成，擬由吳宇森親自負責創作。