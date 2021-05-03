劉德華被上海一公司侵犯肖像權 獲賠60萬人民幣

上海一公司的簽約儀式上，劉德華的照片赫然醒目。（取材自錢江晚報）

上海一家公司擅自使用港星劉德華姓名及肖像圖片用於產品推廣。劉德華及其經紀公司多次要求停止侵權行為一直未果，遂以侵犯肖像權、姓名權、名譽權為由將亮海公司告上法庭。

錢江晚報報導，上海法院近日對該案作出一審判決，認定涉事公司行為侵害劉德華的肖像權和姓名權，應立即停止侵權，並賠償劉德華經濟損失人民幣60萬元（約9.3萬美元）。

經法院審理，該公司使用劉德華肖像和姓名的行為主要有：在產品包裝上使用原告的肖像和姓名；在官方網站使用載有原告肖像和姓名的圖片、視頻，用於產品宣傳、銷售和推廣；在公司微信 公眾號中使用載有劉德華肖像和姓名的圖片和視頻，用於產品宣傳、銷售和推廣；在公司經營過程中使用印有原告肖像和姓名的海報等進行宣傳推介；在公司門口的廣告牌上使用原告肖像和姓名。

據報導，綜合考慮原告的知名度、該公司的過錯程度、侵權行為的範圍和具體情節、損害後果以及被告侵權行為所降低的營銷必要成本、原告製止侵權行為的合理開支等因素，法院最終確定賠償金額為60萬元。判決後，雙方沒有上訴，目前，一審判決已經生效。