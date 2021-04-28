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鄭爽涉簽陰陽合同「日薪208萬」驚動官方2單位調查

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鄭爽涉簽陰陽合同「日薪208萬」驚動官方2單位調查

娛樂新聞組／綜合報導
鄭爽爆代孕棄養，又捲入陰陽合同醜聞。（取材自微博）
鄭爽爆代孕棄養，又捲入陰陽合同醜聞。（取材自微博）

中國女星鄭爽年初被爆出「代孕棄養」的醜聞後掀起軒然大波，她的前男友張恆日前再在微博發文，曝光與鄭爽和鄭爽父母的微信聊天記錄，牽涉出鄭爽賺取1.6億元人民幣(約2468萬美元)天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂「陰陽合同」。

鄭爽逃稅風波更驚動了當局，央視新聞28日披露，上海市稅務局及北京廣電局正在依照稅收法律法規進行調查核實。北京市廣電局並啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。

張恆4月26日在微博曝鄭爽涉嫌偷稅漏稅，簽訂陰陽合同。他披露此前與鄭爽父母的微信聊天內容，曝光了鄭爽曾想漲電視劇《只問今生戀滄溟》的片酬，原合同是1.5億元(人民幣，下同)，她希望漲到1.8億元，但鄭爽媽媽覺得有點高，讓她見好就收。

而《只問今生戀滄溟》最終給鄭爽的片酬為1.6億元，其為避稅分四次打入賬户，並簽訂「陰陽合同」。所謂「陰陽合同」，是指交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格。

央視熱評：誰偷逃稅誰就得涼涼

張恆透露，當時《只問今生戀滄溟》的明面合同只是4800萬元片酬，而在拍戲過程中，鄭爽更一直催着張恆去要片酬、催款。為了避稅，鄭爽一家頻出奇招，包括讓旗下公司女藝人偽造機票騙取報銷等等。據了解，鄭爽拍攝此劇的周期為77天，日薪約為208萬元人民幣（約32萬美元）。隨後「鄭爽日薪208萬」也登上微博熱搜，引起熱議。

事件曝光後引起輿論關注，央視新聞報導，關於有人舉報鄭爽涉嫌偷逃稅問題，上海市稅務局第一稽查局已予受理，正在依照稅收法律法規進行調查核實。此外，北京市廣電局也啟動對相關劇目製作成本及演員片酬比例的調查。

央視更點名「誰偷逃稅誰就得涼涼」，批鄭爽「學藝先學德，演戲先做人；偷稅逃稅，於法不容。」

鄭爽 北京 微博

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