迪麗熱巴增胖減齡 怕29歲被嫌老 抱小7歲吳磊喊害羞

迪麗熱巴為戲增胖求外表減齡。（圖：WeTV海外站提供）

中國女星迪麗熱巴 、吳磊主演的「長歌行」熱度居高不下，日前播出第24集創下單日破億流量，總播放量更突破10億，男女主角都強的角色人物設定氣場驚人，迪麗熱巴也成為電視劇演員網路熱度第一，成績相當亮眼。

迪麗熱巴（右）吳磊演出「長歌行」拿劇本對戲模樣。（圖：WeTV海外站提供）

日前迪麗熱巴接受專訪透露，為了與小7歲的鮮肉男主角吳磊站一起無年齡差，事前她特別增胖，讓自己看起來年紀小一點，沒想到開拍後，原本的擔心全沒了，吳磊成熟、體貼、會照顧人，一場兩人從屋頂滾下的畫面，吳磊還主動以手護著她的頭，抱起她時輕輕鬆鬆，完全沒有說她重，動作也很溫柔，讓迪麗熱巴忍不住誇讚：「吳磊未來的女朋友應該會很幸福，因為他就是個很體貼、細心的男生」。

吳磊在「長歌行」中為救養母下跪。（圖：WeTV海外站提供）

迪麗熱巴是眾多粉絲心目中零死角女神，提到吳磊，還害羞表示：「沒想到有一天自己會有被22歲的男孩子抱住，有點幸福」，大讚：「拍戲前吳磊是弟弟，拍戲後吳磊是成熟的男人」。不過，被誇讚的吳磊卻無奈表示，為了維持草原男兒壯碩的體型，拍戲現場不只抓緊空檔健身 外，還整整吃了4個月的健身餐，才得以維持身材，兩人搭檔不僅超乎粉絲想像，還被稱為「般配的演技」。

「長歌行」中除了迪麗熱巴、吳磊這組「歌隼CP」討論度高外，趙露思飾演的公主與冷面殺手劉宇寧的「皓嫣組合」，同樣受到網友關注，尤其趙露思軟萌公主角色並非原著漫畫所有，落難至今尚未被劉宇寧找到，網路上卻已搶先劇透兩人甜蜜片段，導演 表示特別安排一些細節，鋪陳如同「美女與野獸」般的感覺，趙露思也做直播劇透，說明小白兔和大灰狼童話CP組合，一定會走向Happy Ending。