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劉曉慶回老家 保鑣包圍大陣仗 鄉親夾道熱迎

娛樂新聞組／綜合報導
劉曉慶身邊圍繞數個保鑣。（取材自微博）
劉曉慶身邊圍繞數個保鑣。（取材自微博）

網上近日曝出一段中國著名女演員劉曉慶回重慶探親的視頻，引發熱議。雖然此次是回母親的老家重慶，但她的出行的排場不小，身邊圍繞數個保鑣，她被眾人團團圍在中間，網友紛紛留言表示，這陣仗像是帶人去打架。

綜合網易娛樂、搜狐娛樂報導，視頻中，劉曉慶身穿一件黑色外套，戴著帽子、墨鏡，打扮得頗為休閒。

只見她被眾人團團圍在中間，隊伍中有人負責攝像，有人負責開道，大家混在一起，根本分不清到底是劉曉慶自己帶的工作人員，還是鄉親們自發組織的歡迎方陣。

劉曉慶行走的過程中，街面上還隨處可見向她表示歡迎的「啦啦隊」，大家一邊唱歌，一邊鼓掌，一時間場面非常熱鬧。

據悉，劉曉慶來到重慶是為來宣傳中國首個劉曉慶影視文化藝術陳列館落戶重慶黃桷埡老街雲南商會館，這裡將展出劉曉慶從影40多年來所珍藏的獎杯、戲服、劇照和影像，生動再現她精采的藝術人生。現場民眾熱情高漲，街道全是人非常擁擠。

不過面對鄉親們的熱情歡迎，劉曉慶本人並沒有表現出太大的興趣，反而面無笑容、疑似黑臉。隨後，劉曉慶來到指定地點參加活動，上台之後，她一掃此前的疲憊神色，向台下的鄉親們熱情致詞。

有網友還戲稱：「如此壯觀的場景，簡直有一種遊人看動物的感覺。」

劉曉慶回鄉探親，被鄉親夾道歡迎。（取材自微博）
劉曉慶回鄉探親，被鄉親夾道歡迎。（取材自微博）

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