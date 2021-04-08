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迪麗熱巴「長歌行」打戲用替身、吻戲靠借位 網：敷衍

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴的造型遭到詬病，她和吳磊的「吻戲」也被質疑是借位。(取材自微博)
迪麗熱巴的造型遭到詬病，她和吳磊的「吻戲」也被質疑是借位。(取材自微博)

迪麗熱巴、吳磊主演的唐朝古裝劇「長歌行」改編自漫畫家夏達同名作品，早在立項之時已經遭到一票鐵粉投訴，但開播至今依然爭議不斷，除了造型遭到詬病之外，劇中的「替身」也令觀眾大跌眼鏡。

香港01報導，日前，有網友上傳了一段熱巴同李世民用短刀正面交鋒的片段，在轉身時發現使用替身，受到不少網友嘲諷，認為熱巴少少武打動作都不能勝任，毫無敬業精神。

迪麗熱巴的武打戲在轉身時發現使用替身(左)，受到不少網友嘲諷。(取材自微博)
迪麗熱巴的武打戲在轉身時發現使用替身(左)，受到不少網友嘲諷。(取材自微博)

報導指出，其實這一段近距離搏鬥用「武替」尚可以理解，但對於劇中運用了非常多的漫畫形式這一點，就令很多網友難以接受。劇情將真人鏡頭與插畫銜接，令觀眾非常出戲。譬如第二集中，熱巴被追殺時，在跳出窗外後就變成了漫畫形象，之後的追逐以及落水戲分全是以一張張插畫代替，就好似PowerPoint在逐張演示，以人聲旁白；而第四集中，熱巴在吊橋上被一箭射中，跌入深淵後的畫面也全是漫畫製作，粉絲抨擊太過敷衍。

其後在打仗的戲分中，劇方以摳圖的方式，將熱巴同漫畫拼接在一起，也不知道她是對著誰在發號施令，毫無大場面的感覺，似是鬧劇多過電視劇。

更甚的是，在洩洪的一幕，畫面質感與前後明顯不同，疑似是剪入了網絡片段，其後軍隊被淹沒時，再度變成了插畫形式，不知道號稱「大製作」的劇方是為了節省經費或其他原因，總之在真實與動漫之間來回穿插，實在影響觀感。

迪麗熱巴的造型遭到詬病，她和吳磊的「吻戲」也被質疑是借位。(取材自微博)
迪麗熱巴的造型遭到詬病，她和吳磊的「吻戲」也被質疑是借位。(取材自微博)

最令網友意外的是，劇方早兩日上載的片尾曲MV中，出現了熱巴同吳磊的「吻戲」畫面，但無論哪個角度，都看不到兩人真實接吻的一幕，不是演員背脊，就是虛焦，想必是借位拍攝。最後，在兩人前方呈現了兩隻鸚鵡嘴對嘴的畫面以示「吻戲」，不過有網友解釋，其實是鸚鵡媽媽在餵食，真是令人哭笑不得，因而興起「鳥替」一詞，在網路引起熱議。

對於演員來講，危險的打鬥戲使用替身情有可原，但總體來看，「長歌行」除了歪曲歷史，將一心想復仇殺李世民的「李長歌」（迪麗熱巴 飾）寫為女主角，本身已經不討喜，加之用漫畫代替各種情節等，完全就是投機取巧，難以服眾。

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