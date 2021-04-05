39歲胡歌談演藝事業：已看到自己的天花板在哪了

胡歌直言已經看到自己的天花板在哪裡了。（取材自胡歌微博宣傳組）

中國 影星胡歌 日前接受某雜誌採訪，談及演藝事業，他直言已經看到自己的天花板在哪裡了。現在的他開始更多思考自己和社會、和自然、和世界的關係，近年熱心環保公益。

胡歌是許多粉絲心中的男神，今年39歲，2005年1月24日，23歲的胡歌主演的古裝仙俠劇「仙劍奇俠傳」播出，他在其中飾演豪爽深情的李逍遙，也因此角一炮而紅。但在2006年8月遭受嚴重車禍 導致右臉接近毀容，後經多次手術才好，直到2007年才重新開機拍攝。

當2015年以「瑯琊榜」、「偽裝者」重回演藝事業的高峰時，生活低調的胡歌成了演藝圈的轉型與謙遜、勵志的榜樣。

胡歌最近接受智族GQ採訪，他說，年輕時，他想得最多的是如何在專業上有改變和突破，「但是現在這個階段，我看到了自己的天花板在哪裡。我人都40了，可能我再努力、再突破，也就這樣了，已經看到天花板了。」

「受之有愧，受之有愧。」胡歌常這麼說，他在近年不少採訪裡都自我審查得嚴格。他表示，自己對劇本中的角色更加仔細挑選，希望能繼續磨練演技，但那種「受之有愧」之下，他開始更多思考自己和社會、和自然、和世界的關係，想一想，自己能做什麼，所以最近這幾年，他熱心保護環境的公益。

近年來，胡歌在電視劇、電影、話劇多棲發展。有空時，他是宅在家，還是出去玩？他說：「不出去，我沒地方去，我就宅在家裡。」