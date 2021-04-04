楊思琦車禍住院 仍不見老公蹤影

楊思琦活躍於演藝圈20年。(取材自臉書)

香港 女星楊思琦曾獲港姐比賽冠軍，至今20年仍活躍於演藝圈，1日卻突然在臉書 PO出一張病床照，沒有多解釋原因，只留下一個哭臉表情符號。許多網友一開始都當是愚人節玩笑，然而她2日受訪表示是真的受傷住院，載小孩外出時被其他車輛撞上。

ETtoday報導，楊思琦出了交通意外的消息曝光後，網友們在關心楊思琦狀況的同時，也對她的老公至今依舊不見蹤影議論紛紛。有網友表示老婆孩子出了這麼大的事情，老公還是未露面，甚至直言楊思琦沒老公。

另據港媒報導，楊思琦在3月31日傍晚開車外出，當時載著媽媽和9歲女兒、1歲兒子，未料駕駛中突然被人攔腰撞上。所幸，一家人的傷勢都不嚴重，寶寶被嬰兒座椅保護得很好，女兒只稍微傷到一隻手，而楊思琦自己則是在瞬間衝擊下拉傷脖頸，事後一直感到頭暈、頭痛，但沒有大礙，在醫院住了一晚就回家休息。

楊思琦2日晚間也在臉書報平安，說明自己遇上車禍 的消息，感謝大家關心，「幸好車上寶寶和家人無恙 ，現在已經出院在家休息！謝謝你們的關心和愛護！」粉絲得知事情真相，也連忙安慰「沒事就好」、「祝早日康復」。