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陳建斌送愛妻詩集 蔣勤勤吐槽：隨手一翻好多錯字

娛樂新聞組／綜合報導
陳建斌為妻子蔣勤勤寫了一本「建斌詩集」，卻被吐槽錯別字太多。（取材自微博）
陳建斌為妻子蔣勤勤寫了一本「建斌詩集」，卻被吐槽錯別字太多。（取材自微博）

男星陳建斌喜歡寫詩，經常在微博裡發表自己的詩歌，最近「詩人」陳建斌又上線了，送了妻子蔣勤勤一本「建斌詩集」，字裡行間透露出甜蜜。然而蔣勤勤卻在微博吐槽，說詩集錯別字太多，還喊話陳建斌，希望他下次找個靠譜的印刷廠。

紅星新聞報導，女演員蔣勤勤日前作為「妻子的浪漫旅行」第五季嘉賓，即將出發之際在微博曬出六張照片並配文說：「出發前在行李箱裡翻到一本詩集，誰塞給我的？旅行裡小詩怡情，接下來我要召喚浪漫旅行了！」

從照片中可以看出，原來蔣勤勤收到了老公陳建斌為她寫的詩集，詩集的名字叫做「建斌詩集」。在詩集中，有陳建斌寫於夫妻二人結婚紀念日的、有紀念兒子滿月的，還有一首名為「無題」的詩；陳建斌還將蔣勤勤的名字巧妙融入到詩中，展現夫妻愛意。

陳建斌為妻子蔣勤勤寫了一本「建斌詩集」，卻被吐槽錯別字太多。（取材自微博）
陳建斌為妻子蔣勤勤寫了一本「建斌詩集」，卻被吐槽錯別字太多。（取材自微博）

不過收到詩集的隔天，蔣勤勤就更新微博吐槽詩集中錯字太多，還喊話陳建斌：「陳老師下次找個靠譜的印刷廠吧，建斌詩集隨手一翻好多錯字。」蔣勤勤在給網友的回覆中表示：「本來沒寫錯，印錯了」、「他（陳建斌）此刻應該很尷尬。」有網友笑言：「陳老師怎麼回事，怎麼不自己校對一下自己的詩呢？」

在接受採訪時，陳建斌曾表示，有一次和蔣勤勤爭吵，連寫兩首詩向蔣勤勤認錯，最後蔣勤勤被打動了。最近陳建斌執導的電影「第十一回」上映，他也在微博曬出為周迅、竇靖童等8位演員寫的詩，讓網友直呼：「有才華！」

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