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王力宏線上教唱猛賺 庫克助力上架

記者陳慧貞、王郁惠／綜合報導
王力宏（右）推出「月學」App，蘋果電腦CEO庫克助力迅速上架。（圖：宏聲提供）
王力宏（右）推出「月學」App，蘋果電腦CEO庫克助力迅速上架。（圖：宏聲提供）

愈來愈多藝人開啟斜槓生活，金曲歌王王力宏已四年未推出音樂作品，近期化身「科技宅」推出「月學」App，投入線上課程，並擔任歌唱老師，第一學期共吸引了2萬多人報名，估計已賺進近1.5億元台幣(約527萬美元)的學費收入。

王力宏擔任線上唱歌課程的老師，親自回覆學生訊息、熬夜批改學生們作業，雖開發金額目前無法估算，據悉「開課時一天內就打平當初的開發成本」。而當「月學」第一次進蘋果應用商店（App Store) 時，一度卡在審核階段好幾天，他致電蘋果CEO庫克 （Tim Cook），讓App隔天就順利上架。

除了沉迷於線上教學，王力宏在4月世界地球月前夕，也宣布正式成為Green Monday大使與新豬肉代言人，號召粉絲周一吃素，一起環保愛地球。

王力宏外務繁忙，搖身一變成為科技大亨，許多粉絲擔心他延誤歌曲創作或巡迴演唱會表演，所屬的經紀公司宏聲音樂發言人楊文傑表示：「二哥不會因為『月學』的成功，影響未來的巡迴演唱會計畫。他是個停不下來的創作人，親力親為投入教育科技的研究與研發，創造『月學』這個APP，讓更多人可以一起學習與享受唱歌的美好。」希望粉絲可以將「月學」當成王力宏額外的創作驚喜。

App 蘋果 Tim Cook

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