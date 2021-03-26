老戲骨張少華抗病10年逝世 享年75歲

老戲骨張少華抗病十年，於3月23日去世，享年75歲。（取材自微博）

資深女演員張少華於3月23日因病去世，享年75歲。去年2月，她曾錄製視頻為奮戰在一線的醫務工作者加油；7月被拍到一個人到醫院看病，當時她看起來十分憔悴，也很瘦弱，整體狀態不算很好。

中國 時報報導，張少華近60年戲劇生涯，擅長將小人物詮釋得維妙維肖，尤其飾演媽媽輩、奶奶輩的角色，為觀眾留下深刻印象，更被譽為「演藝圈最好的老太太」、「慈祥媽媽專業戶」等；但年邁的張少華被病魔纏身逾10年，日昨家屬證實她23日上午在北京 逝世。

張少華的家屬透過她的微博 提到，張少華從2010年9月罹患慢性阻塞性肺疾病，和病魔抗鬥至今，儘管多次進出醫院治療，仍不肯放棄最愛的拍戲工作。

張少華逝世消息曝光後，陸續有不少後輩發文悼念，像是男神楊洋、女星賈玲、李冰冰等都在微博緬懷，「永遠想念您，張少華老師」、「看著您的戲長大的，一路好走」；不少粉絲看到消息也難過地說，「前兩天還看了武林外傳了，嗚嗚嗚，我最喜歡的一集」、「好可惜啊，這麼突然，張奶奶老戲骨了，真正的好演員」。

張少華演過許多經典影視作品，像是「大宅門」、「武林外傳」、「五月槐花香」和「鐵梨花」等等，在2005年獲得第11屆上海電視節「白玉蘭獎」最佳女演員獎，2015年更獲頒國劇盛典終生成就獎。