謝霆鋒夜宿王菲香閨 分手謠言不攻自破

謝霆鋒（圖）被拍到從機場出來之後，馬不停蹄地到了王菲家中。（取材自微博）

港星謝霆鋒 與張柏芝 離婚多年，復婚傳聞不斷，與王菲 之間的感情也幾經分合，近日他在直播中脫口「出軌不能忍」，被質疑與王菲情變，然而，他日前被媒體拍到進出王菲香閨過夜，讓謠言不攻自破。

貓眼娛樂報導，有網友日前拍到謝霆鋒下飛機後直奔王菲家過夜，這次被拍的地點還是七年前兩人被曝複合的溫馨小屋。而謝霆鋒再次出現在王菲家中，一箭雙雕地破了兩個傳聞，一個是他與王菲分手的傳聞，一個就是跟張柏芝復婚的傳聞。

ETtoday報導，謝霆鋒和王菲對感情始終保持低調，前陣子傳出王菲身邊多位了嫩弟Ryan，更多次被目擊一起唱歌、搭機出遊，而謝霆鋒日前上直播節目時，談及自身性格，脫口「如果出軌了我就很不能（忍受）」，邊講還邊握緊雙拳，引發網友揣測。加上香港前資深記者又爆料他和王菲已經分手半年，令情變傳聞甚囂塵上。

然而，謝霆鋒近日被媒體直擊低調現身北京，只見他身穿黑灰色連帽上衣，緊戴著口罩、帽子，只露出兩隻眼睛，落地後立馬開車前往王菲住處，並在對方家中過夜。

網友見狀開心表示，「他們一直很好啊，希望有心人士少點造謠」、「太感動了，終於又看到他們發糖了」。