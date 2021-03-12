不滿被楊冪冷待？祝緒丹喊「毀滅吧」…秒刪

祝緒丹突然在微博發文「毀滅吧」，讓外界產生許多聯想。（取材自微博）

中國 人氣女星楊冪 旗下的藝人祝緒丹，日前突然在微博發文：「毀滅吧」，之後雖然秒刪，但仍引起網友熱議，更有人猜測是她發洩對公司有不滿。逼得祝緒丹隨後又發文：「別亂猜，誰沒個心情低落的時候。」但反而令大家平添更多聯想。

香港01報導，現年28歲的祝緒丹曾在楊冪主演的劇集「三生三世十里桃花」中參演玄女一角，雖然該劇沒有捧紅她，反而捧紅了同公司的好姐妹迪麗熱巴 ，但祝緒丹的好演技也受到不少關注。直到兩年後的2019年，她主演新版「倚天屠龍記」中的周芷若而走紅，當時風頭一時無兩，話題度更勝熱巴。

楊冪遭質疑只捧旗下男藝人，有「重男輕女」之嫌。（取材自微博）

不料「倚天屠龍記」後，去年她只有一部劇集推出，令其曝光度不足話題度亦減少許多。近來就有粉絲就在評論區為她發聲，指2020年她進組拍戲的時間只有四個月而已，2021年到現在還沒有進組，指公司不重視祝緒丹，似乎將她忘記了。相反她的好姐妹迪麗熱巴去年有兩部劇集播出「三生三世枕上書」同「幸福，觸手可及！」，今年亦有兩部作品待播，包括「長歌行」及「你是我的榮耀」，合作的男主角都是時下流量好高的男明星。而公司還為她開設了個人工作室，但祝緒丹就沒有。

還有網友指出，公司不將資源放在祝緒丹身上，反而力捧旗下男明星。現年28歲的張彬彬今年氣勢如虹，同楊冪合作的「暴風眼」現正熱播中，另外與景甜合作的劇集「司藤」也正熱播。還有38歲的高偉光，單在去年有五劇熱播。因而有網友指「嘉行傳媒」重男輕女。