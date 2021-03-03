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同台沒互動！黃曉明深情凝望Angelababy 愛得卑微？

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明(右)、Angelababy同框。(取材自微博)
黃曉明(右)、Angelababy同框。(取材自微博)

本報系聯合報報導，大陸男星黃曉明與Angelababy近來屢被傳婚變、離婚，雖然雙方都曾發聲明否認，但是傳言還是不斷，他們日前出席「微博之夜」頒獎典禮，卻完全沒有同框互動，更讓人好奇夫妻現況。不過，微博卻流出黃曉明看著Angelababy流露「愛」的眼神的照片，令網友忍不住直言真是卑微的愛情。

照片中，因為主辦單位安排座位的因素，他們沒有坐在一起，但Angelababy走過黃曉明身邊時，被粉絲捕捉到同框照。黃曉明雖然戴著口罩，眼神卻可見很有愛，笑得眼睛都彎了起來，更熱情鼓掌。

其實當天是Angelababy 32歲生日，黃曉明特地選在零時32分於微博發文寫道「生日快樂」，為Angelababy送上生日祝福，看起來像是為婚變傳言闢謠，不過有網友找出過去黃曉明為Angelababy寫下的生日祝福，前面有加上「媳婦兒」，如今只剩下單純的四個字「生日快樂」，但實情為何？眾人還是霧裡看花。

中國時報報導，黃曉明和Angelababy結婚五年，育有一子小海綿，近年夫妻倆屢傳婚變，婚姻狀態引發外界好奇。

如今黃曉明又被捕捉到在台下凝望著Baby背影這深情一幕，當然就引發網友熱議，「客觀說，如果沒有黃曉明捧，ab現在有文詠珊紅嗎」、「Angelababy有點忘恩負義了，靠黃曉明紅的，現在卻對黃曉明這麼冷漠。看的出來黃曉明還愛她，但她好冷淡…」、「沒離吧，誰會這樣看前妻」、「夫妻倆分開坐，也是挺諷刺的」、「她逃他追啊」。

黃曉明、Angelababy同框。(取材自微博)
黃曉明、Angelababy同框。(取材自微博)

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